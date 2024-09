iPhone 16 Pro màu mới cháy hàng, khách hàng phải đặt 'bia kèm lạc' mới có

Ngày 20/9, Apple đồng loạt mở bán sản phẩm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Watch Series 10, AirPods 4... Các thiết bị có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đợt đầu và như thường lệ, Australia, New Zealand là 2 quốc gia bán sớm nhất do chênh lệch múi giờ. Nhiều người Việt Nam đã xếp hàng tại Thái Lan, Singapore từ đêm để có thể sở hữu sớm nhất sản phẩm đến từ nhà "Táo khuyết."

0 giờ ngày 20/9, cửa hàng Apple trực tuyến và các đại lý ủy quyền tại Việt Nam cũng đồng loạt mở chương trình đặt trước cho bộ bốn iPhone 16 Series.

Người đặt hàng trong đợt đầu sẽ nhận hàng dự kiến vào ngày 27/9, tức sau khoảng một tuần. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, một số phiên bản đã phải ngừng nhận đặt hoặc lùi thời gian giao máy sang tháng tới tháng 10.

Giá iPhone 16 Series chính hãng tại Việt Nam cao nhất lên tới 47 triệu đồng Tại thị trường Việt Nam, người dùng có thể bắt đầu đặt trước thế hệ iPhone 16 Series từ ngày 20/9 và nhận hàng từ ngày 27/9 với giá 23 triệu cho bản thấp nhất và 47 triệu cho bản cao nhất.





Ở một số đại lý ủy quyền của Apple trong buổi đầu đặt mua iPhone 16, ghi nhận số lượng người đặt mua lớn.

Theo ghi nhận lúc 0 giờ 30 ngày 20/9, Thế Giới Di Động ngừng cho đặt iPhone 16 Pro Max tất cả các phiên bản Titan Sa Mạc và Titan Trắng. Khi chọn 2 mẫu này, website thông báo "đã hết suất" đề nghị chọn phiên bản khác hoặc quay lại đặt cọc đợt hai vào ngày 27/9.

Trong khi với các model khác, người dùng vẫn có thể đặt mua bình thường. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống hiển thị đã có 56.915 khách đặt, trong đó 19.360 trả cọc cho bộ bốn iPhone 16.

CellphoneS cũng chính thức cho mở đặt cọc từ 9 giờ sáng 20/0, chỉ trong vòng sau 15 phút hệ thống nhanh chóng đã có hơn 3.000 đơn đặt cọc thành công.

Bản iPhone 16 Pro Max Titan Sa mạc 256GB nhanh chóng "cháy hàng,"

các phiên bản khác vẫn đang còn tiếp tục nhận đặt hàng để nhận hàng vào 27/09. Đại diện CellphoneS cho biết dự kiến trong ngày đầu sẽ nhận 6.000 - 7.000 đơn đặt cọc.

Ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Thương mại Hệ thống FPT Shop cho biết iPhone mới luôn được đón nhận rất tích cực ở Việt Nam. "Chúng tôi đã nhận đến hơn 30.000 khách hàng để lại thông tin có nhu cầu về sản phẩm và chiếm đến 60% sự quan tâm dành cho phiên bản màu mới ra mắt (Titan Sa Mạc) và hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tiếp nhận đơn đặt cọc của khách hàng trên website và toàn bộ hệ thống gần 700 cửa hàng FPT Shop & F.Studio by FPT trên toàn quốc. Chúng tôi đặt kỳ vọng tăng trưởng 2 con số với doanh thu mùa iPhone mới năm nay so với năm trước trong giai đoạn Q4/2024."

Tuy nhiên, việc sở hữu sớm những chiếc iPhone màu mới không phải điều dễ dàng với người dùng Việt Nam. iPhone 16/16 Plus có lượng hàng tương đối dồi dào, người dùng có thể dễ dàng đặt trước tại Apple Store Việt Nam cũng như các đại lý phân phối chính hãng. Trái ngược lại, người dùng rất khó khăn để có thể nhận được bộ đôi iPhone 16 Pro/16 Pro Max màu ưa thích đúng ngày 27/9/

Tại một số đại lý ủy quyền Apple tại Việt Nam, để được nhận đúng hẹn iPhone 16 Pro hay 16 Pro Max phiên bản màu Titan Sa Mạc mới ra mắt người dùng phải mua "bia kèm lạc." Muốn nhận máy đúng vào ngày 27/9, ngày mở bán chính thức iPhone chính hãng tại Việt Nam, người dùng phải bỏ thêm tiền để mua combo bán kèm theo máy thậm chí thêm một khoản tiền đặt cọc.

Cụ thể, ghi nhận tại trang web Viettel Store, người dùng muốn mua iPhone 16 Pro/16 Pro Max màu Titan Sa Mạc tất cả các dung lượng đều phải mua combo gồm ốp lưng, kính cường lực, gói bảo hành 2 năm với giá thêm khoảng 1,5 - 2,5 triệu đồng.

Website Viettel Store hiển thị người dùng muốn nhận sớm iPhone 16 Pro/16 Pro Max màu mới phải mua kèm combo. (Ảnh chụp màn hình)

Tại FPT Shop, khách hàng muốn nhận iPhone 16 Pro/16 Pro Max màu Titan Sa Mạc đúng ngày 27/9 sẽ được "gợi ý" mua thêm gói bảo toàn diện trị giá 2,8 triệu đồng.

Tương tự với Hoàng Hà Mobile, nếu muốn nhận máy sớm 2 mẫu iPhone trên vào đúng 27/9, người dùng cũng sẽ phải mua kèm gói bảo hành trị giá 1,2 triệu đồng.

Trang web FPT Shop "gợi ý" khách hàng mua combo trị giá 2,8 triệu đồng nếu muốn nhận máy sớm. (Ảnh chụp màn hình)

Giao diện đặt mua iPhone 16 của Hoàng Hà Mobile. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, bộ bốn iPhone 16 ra mắt ngày 9/9 (rạng sáng 10/9 giờ Việt Nam) với kiểu dáng và thông số không khác biệt thông tin rò rỉ trước sự kiện; trong đó iPhone 16 và 16 Plus thay đổi thiết kế camera, trang bị nút Action thay cho phím gạt chế độ âm lượng, camera chính nâng lên 48 megapixel.

Hai mẫu iPhone 16 Pro/Pro Max có màn hình lớn hơn trước 0,2 inch, camera góc siêu rộng nâng độ phân giải lên 48 megapixel. Cả bốn đều có nút chụp mới. Apple trang bị chip A18 cho iPhone 16 tiêu chuẩn và A18 Pro cho iPhone 16 dòng Pro./.