Israel nới lỏng khuyến cáo an toàn ở miền Bắc sau thời gian siết chặt an ninh

Khói bốc lên từ khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát sau vụ tấn công rocket của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 9/11 đã nới lỏng khuyến cáo an toàn với người dân ở khu vực miền Bắc nước này sau thời gian dài siết chặt an ninh do xung đột với lực lượng Hezbollah ở Liban.

Cụ thể, thông báo cho biết người dân khu vực miền Bắc có thể hoạt động bình thường thay vì bị hạn chế một phần như trước, với những hoạt động tập trung đông người được nâng lên mức 2.000 người.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Liban, trong khi lực lượng Hezbollah cũng cho biết đã bắn rocket và tên lửa nhằm vào khu vực miền Bắc Israel.

Theo nhà chức trách Liban, các vụ không kích trong đêm trước đó một ngày của Israel tại khu vực phía Nam thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Ngoài ra, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương do các vụ không kích của Israel tại thành phố duyên hải Tyre.

Trước đó, quân đội Israel thường yêu cầu người dân Beirut sơ tán trước mỗi vụ tấn công, nhưng lần này đã không có thông báo nào được đăng tải.

Bộ Y tế Liban cho biết hiện các chiến dịch cứu hộ vẫn đang diễn ra tại đây. Cũng theo cơ quan này, các vụ tấn công ngày 9/11 của quân đội Israel tại các thị trấn gần Tyre cũng đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 7 nhân viên y tế thuộc các nhóm cứu hộ có liên quan đến Hezbollah và nhóm Amal đồng minh.

Ngoài ra, ít nhất 20 người cũng đã thiệt mạng do các vụ không kích của Israel ở thành phố cổ Baalbek.

Đáng chú ý, một vụ hỏa hoạn lớn cũng đã xảy ra tại thủ đô Beirut của Libăng trong ngày 9/11 sau khi một máy phát điện phát nổ kéo theo hàng loạt vụ nổ khác.

Vụ việc không gây thương vong và nhà chức trách Liban đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Lại xảy ra không kích ở Liban sau khi quân đội Israel kêu gọi sơ tán Đoạn phim được truyền thông đăng tải cho thấy khoảng 1 giờ sau khi quân đội Israel kêu gọi sơ tán, một số cột khói bốc lên từ phía Nam Beirut, Liban kèm những tiếng nổ lớn.