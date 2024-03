Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho gần 1.000 người dân tại Hải Phòng

Bác sĩ siêu âm cho người dân đến khám tại huyện Vĩnh Bảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 16/3, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Thầy thuốc Hoa phượng đỏ tại Hà Nội, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo phối hợp tổ chức Chương trình Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Tiến sĩ Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho hay có hơn 50 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc, tặng quà cho gần 1.000 người dân trên địa bàn xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo.

Chương trình gồm các nội dung: Khám tổng quát (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi); khám thần kinh, cơ xương khớp, khám ung bướu, răng hàm mặt, tai mũi họng; khám mắt cho trẻ em; chỉ định cận lâm sàng (đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, mỡ máu, Acid Uric; điện tim; siêu âm bụng tổng quát; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn rửa tay 6 bước cho các em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phong…

Trong chương trình, Ban tổ chức đã tặng quà cho 10 người cao tuổi và 23 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Phong. Tổng trị giá tổ chức chương trình lên đến hơn 600 triệu đồng.

Huyện Vĩnh Bảo là mảnh đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng, quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - người xã Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo và Danh y Đào Công Chính - người xã Hội Am (tên Nôm là Cõi), huyện Vĩnh Lại, nay là thôn Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức chương trình cùng các y, bác sỹ đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nhà lưu niệm Danh Y Đào Công Chính.

