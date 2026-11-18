Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ nổ súng tại trụ sở Công ty Lâm nghiệp La Ngà, khiến Giám đốc công ty bị thương.

Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ nổ súng tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà.

Trước đó, ngày 17/11, Giám đốc công ty bị một đối tượng dùng súng tự chế bắn bị thương tại phòng làm việc. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy và được phát hiện tại một nghĩa địa cách hiện trường khoảng 4 km, trong tình trạng tự bắn vào đầu.

Nạn nhân và nghi phạm đều được đưa đi cấp cứu./.

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