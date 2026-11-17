Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án, 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” sau đợt kiểm tra cuối tháng 10/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 3 vụ án, 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” liên quan đến cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati sau đợt kiểm tra cuối tháng 10/2026.

Chiều 17/11, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố 3 vụ án, 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm,” liên quan cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati. Các vụ việc được phát hiện qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vào cuối tháng 10.

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, lực lượng Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, xác định chủ cơ sở Nguyễn Quốc Bảo giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt.

Tại cơ sở Regal, lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ mua bán dâm. Cơ quan điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, tổ chức cho nhân viên bán dâm với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ. Hai người bị khởi tố về tội “Chứa mại dâm.”

Đối với hộ kinh doanh Kati, từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, cơ quan Công an làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung. Cả 4 bị can bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm.” Theo điều tra, cơ sở thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức tiền phạt khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc.

Ngoài ra, trong đợt kiểm tra đầu tháng 11, lực lượng Công an kiểm tra Bar Miuli, Vela bar và Bar Golden trên địa bàn phường Sài Gòn. Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với 53 người, phát hiện 3 trường hợp dương tính, gồm một khách dương tính với cần sa và 2 nhân viên dương tính với ma túy. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật./.