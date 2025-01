Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Nam Định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong đó nêu rõ vào hồi 15 giờ ngày 30/1 trên Quốc lộ 21, đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do ôtô biển kiểm soát 30G-156.67 lao xuống mương nước, hậu quả làm chết 7 người, bị thương 2 người./.