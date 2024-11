Khánh Hòa: Kích nổ thành công khối đá hàng chục tấn chênh vênh trên đèo Cù Hin

Lực lượng chức năng tiến hành khoan khối đá nằm trên đỉnh đèo Cù Hin. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đúng 17 giờ ngày 9/11, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kích nổ khối đá nguy hiểm trên đèo Cù Hin, thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Vụ nổ được thực hiện thành công theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.

Sau vụ nổ, các đơn vị thi công nhanh chóng tổ chức thu dọn đất đá, đảm bảo lưu thông an toàn cho các phương tiện trên tuyến đường đèo này.

Trước đó, để xử lý tình trạng nguy hiểm do khối đá hàng chục tấn nằm trên lớp đất mỏng ở độ cao 30 mét, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã phối hợp với Sở Công Thương hoàn tất thủ tục pháp lý, cho phép sử dụng vật liệu nổ để phá vỡ khối đá, ngăn chặn nguy cơ sạt lở, bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực.

Đơn vị thi công tiến hành khoan 13 mũi vào tảng đá nằm trên đỉnh đèo Cù Hin. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khối đá lớn nằm trên nền đất mỏng, dễ bị tác động bởi mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Ông Quách Tân Bình, Phó Giám đốc Công ty Công nghiệp hóa chất Nam Trung Bộ cho biết, từ 8 giờ cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật đã khảo sát thực địa và phát hiện phần đá này cắm sâu vào khối đá lớn.

Để đảm bảo an toàn và hạn chế tác động môi trường, đội quyết định sử dụng kỹ thuật khoan và nổ vi sai với lượng thuốc nổ kiểm soát chặt chẽ.

Trong quá trình xử lý, đội ngũ đã bố trí các hàng rào bảo vệ, hướng sóng nổ để giảm thiểu chấn động, đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình lân cận và mái taluy đường.

Trong quá trình xử lý khối đá, khu vực được phong tỏa an toàn và tiến hành kích nổ. Toàn bộ quy trình được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả như kế hoạch đề ra.

Việc xử lý kịp thời tảng đá nguy hiểm tại đèo Cù Hin góp phần bảo vệ an toàn giao thông và trật tự xã hội cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang nước vào mùa mưa bão./.

