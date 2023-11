Khoảng 2,4 triệu lượt người tham quan mua sắm "Hà Nội đêm không ngủ" năm 2023

Người dân háo hức tham gia mua sắm tại sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ-HaNoi Midnight Sale” 2023 ở BigC. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Theo Ban tổ chức "Hà Nội đêm không ngủ-HaNoi Midnight Sale" năm 2023, trong 2 ngày 24 và 25/11, lượng khách tham quan mua sắm tăng đột biến, ước khoảng 2,4 triệu lượt người mua sắm tại các điểm đăng ký tham gia sự kiện.

Riêng khu trưng bày Flash sale ghi nhận hơn 5.000 lượt khách hàng tham quan mua sắm.

Sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ-HaNoi Midnight Sale" năm 2023 đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi, cơ sở sản xuất… tham gia như Central Retail, AeonMall, BRGMart, Co.opMart, WinMart, MediaMart, Pico, Tập đoàn Doji, Vinaphone và các hệ thống thời trang lớn như JW, Fomat, Canifa, Ivy Moda… với hơn 3.000 chương trình khuyến mại, tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái.

Báo cáo của các doanh nghiệp tham gia cho thấy, có hơn 10 triệu lượt truy cập website mua sắm trực tuyến.

Điểm nhấn của sự kiện là khu trưng bày kích cầu Flash Sale được triển khai tại khuôn viên siêu thị Big C Thăng Long (222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) với gần 20 nhãn hàng uy tín tham gia với các chương trình giảm giá lên tới 70% như Aristino, Pierre Cadin, Vulcano, Boo, Lug.vn, Triump, Genviet, Pizza Hut, Highland coffee, Dairy Queen, Yo Tea, NinoMaxx, Pozza Tea, Erke...

Mùa giảm giá kỷ lục trên các nền tảng mua sắm trực tuyến sắp khởi động Các nhà bán lẻ sẵn sàng giảm giá niêm yết lên tới 35% các sản phẩm trong mùa lễ hội cuối năm nay, với mức giảm giá sâu nhất áp dụng cho đồ chơi, đồ điện tử và quần áo.

Đại diện siêu thị Big C cho biết ngay từ tối 24/11, sau Lễ kích hoạt chương trình, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các chương trình khuyến mại của Big C trong dịp sự kiện "Black Friday" - Hà Nội đêm không ngủ và siêu thị ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến, với mức tăng gần 230% so với những ngày trong tuần.

Lượng khách hàng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng Zalo cũng tăng hơn 2 lần. Các mặt hàng trọng tâm được giảm giá trên 50%, gồm mặt hàng thực phẩm, hàng tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, phi thực phẩm được tiêu thụ mạnh.

Hệ thống Winmart cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, mua 1 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng hưởng ứng kích hoạt chương trình và nhiều ưu đãi tới 50% cho nhiều mặt hàng tại siêu thị và ghi nhận doanh thu và lượng khách hàng tăng 140% so với các ngày khác trong tuần.

Còn theo đại diện hệ thống siêu thị BRGMart, hệ thống siêu thị đã triển khai nhiều ưu đãi đa dạng các mặt hàng với mức giảm giá từ 50-70% cho nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phầm và hàng hóa khác nhân dịp Blackfriday. Đơn vị ghi nhận mức tăng hơn 130% về doanh thu và lượng khách tham quan mua sắm tại các điểm bán hàng tham gia. Website BRGshopping ghi nhận lượt truy cập mua sắm tăng khoảng 2 lần so với ngày bình thường.

“Hà Nội đêm không ngủ-HaNoi Midnight Sale” là sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn cuối cùng khép lại chương trình “Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội” năm 2023 diễn ra vào tháng 5, tháng 7 và tháng 11.

Chương trình đã thu hút tổng cộng hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mại với mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu, tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô./.