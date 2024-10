Khởi công khai thác mỏ cát phục vụ Dự án đường Vành đai 3-TP Hồ Chí Minh

Ngay sau lễ khởi công, những gầu cát đầu tiên được Công ty Cổ phần Hoàng Hải khai thác, phục vụ Dự án Vành đai 3-TP Hồ Chí Minh. (Nguồn: báo Đại biểu Nhân dân)

Ngày 9/10, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công dự án khai thác mỏ cát san lấp phục vụ Dự án đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tại mỏ Hòa Hưng 5 thuộc địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về cung ứng cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam; trong đó có Dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, rà soát thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để cấp phép khai thác cát sông đúng quy định và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 25/9/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 194/GP-UBND cho Công ty Cổ phần Hoàng Hải với trữ lượng được phép khai thác là 1.136.657m³ và khoáng sản phụ đi kèm (đất bóc tầng phủ trong khai thác cát) là 525.947m³; công suất được phép khai thác 400.000 m³/năm (nguyên khối); thời hạn khai thác: 4 năm 2 tháng, kể từ ngày 25/9/2024; thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày: từ 7 giờ đến 17 giờ, không được khai thác ban đêm; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ Hòa Hưng-5 với tổng số tiền là gần 7 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định.

Ông Trần Văn Bền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hải, cho biết doanh nghiệp đã huy động đủ nhân lực, vật lực, phương tiện để tổ chức khai thác mỏ cát đáp ứng kịp thời cho dự án Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, công ty quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chấp hành nghiêm các quy định khai thác mỏ.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Hải thực hiện nghiêm các nội dung quy định trong giấy phép và quy định pháp luật khác có liên quan. Trong đó, tập trung một số nội dung sau thực hiện đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án.

Trong quá trình khai thác, công ty phải thực hiện đúng, đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động cùng các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ.

Toàn bộ sản phẩm chính (cát san lấp) khai thác phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đến khi đủ khối lượng cho Dự án; báo cáo đúng sản lượng khai thác, sử dụng khoáng sản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, công ty phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng giao cho Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát lòng sông tại khu vực mỏ Hòa Hưng 5, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè của Công ty Cổ phần Hoàng Hải theo đúng quy định pháp luật./.

