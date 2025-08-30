Multimedia
Khối nữ quân nhạc có vai trò dẫn dắt nhịp điệu, tạo khí thế hào hùng cho lễ diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Họ là lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật, gìn giữ và lan tỏa bản sắc quân đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ trong Quân nhạc thể hiện sự trẻ trung, mềm mại nhưng kỷ luật, bản lĩnh, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trong quân đội, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần bộ đội và nhân dân, tạo không khí hào hùng trong lễ diễu binh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Họ có khả năng duy trì sự tập trung và sức biểu diễn trong một thời gian dài. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Để đứng trong khối Quân nhạc, các nữ quân nhân phải tinh thông nhạc cụ, có sức bền để di chuyển trong nhiều giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ quân nhạc nổi bật với tính kỷ luật, bước đi đồng đều và sự duyên dáng khi biểu diễn nhạc cụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Họ là biểu tượng cho bình đẳng giới trong quân đội Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ quân nhạc truyền cảm hứng cho hàng nghìn chiến sỹ của các khối khác diễu hành phía sau. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ quân nhạc tiến vào Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ quân nhạc tiến vào lễ đài tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Họ mang theo những nhạc cụ nặng từ vài kg đến hàng chục kg. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Khối nữ quân nhạc duyên dáng lan tỏa bản sắc văn hóa quân đội

Khối nữ quân nhạc là lực lượng biểu diễn âm nhạc của quân đội. Đây là một lực lượng đặc biệt, vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện rõ tinh thần quân đội: Chính quy, kỷ luật và giàu tính biểu tượng.

