Khối nữ quân nhạc duyên dáng lan tỏa bản sắc văn hóa quân đội

Khối nữ quân nhạc là lực lượng biểu diễn âm nhạc của quân đội. Đây là một lực lượng đặc biệt, vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện rõ tinh thần quân đội: Chính quy, kỷ luật và giàu tính biểu tượng.



