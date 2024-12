Khởi tố vụ án “Giết người" vụ đốt quán càphê làm 11 người tử vong

Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người,” khởi tố bị can đối với C.V.H để điều tra, xử lý hành vi đốt quán càphê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18/12.

Liên quan đến vụ cháy làm chết 11 người tại quán càphê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, sáng sớm 19/12/2024. Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, hiện trú tại: xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (Hà Nội), có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán càphê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào đêm ngày 18/12/2024./.