Khuyến cáo nguy cơ tai nạn lao động khi dùng súng bắn đinh hạt nổ

Đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nắp capô động cơ nâng hạ máy rót than, không may bị nắp capô va đập khiến một công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tử vong.