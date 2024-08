Đưa ba nạn nhân bị tai nạn lao động từ Trường Sa về đất liền điều trị

Trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 đã đưa ba nạn nhân bị tai nạn lao động, chấn thương nặng từ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

Vận chuyển các nạn nhân bị tai nạn lao động ở Trường Sa về đất liền thành công. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 6/8, trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175) đưa ba nạn nhân bị tai nạn lao động, chấn thương nặng từ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.

Cụ thể, ngày 4/8, hai ngư dân là Mai Anh Tuấn (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1971) trên tàu cá BĐ 97434 đang đánh bắt cá gần đảo Tiên Nữ thì bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Ròng rọc của lưới đánh bắt cá bị bung và văng trúng 2 ngư dân. Hậu quả, anh Mai Anh Tuấn bị chấn thương vùng đầu; anh Nguyễn Văn Quốc bị thương ở cẳng chân.

Hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào Bệnh xá Đảo Trường Sa cấp cứu. Tại đây qua thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán anh Tuấn bị chấn thương sọ não hở, vết thương sọ não mất tổ chức da, vỡ xương trán phải do tai nạn lao động; được chỉ định tiếp tục duy trì kháng sinh mạnh, bù nước điện giải, chăm sóc tại chỗ vết thương sọ não hở, tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng thần kinh.

Bác sỹ Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 khám cho các nạn nhân trước khi đưa lên trực thăng vận chuyển về đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)

Anh Nguyễn Văn Quốc bị gãy hở 1/3 trên xương chày bên phải, có nguy cơ chèn ép khoang, nhiễm khuẩn; đã được vệ sinh vết thương, cố định bằng nẹp đùi cẳng bàn chân.

Sau khi hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, hai nạn nhân có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị.

Trước đó, anh Kim Thái Bảo (sinh năm 1987, công nhân Công ty Tân Cảng) cũng bị chấn thương mạn sườn phải, đi tiểu có máu tươi do tai nạn lao động vào ngày 2/8.

Ngày 3/8, anh Bảo được đưa vào Bệnh xá Đảo Trường Sa Đông cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh xá Đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, đau mạn sườn thắt lưng bên phải, nước tiểu máu nhạt dần.

Qua hội chẩn Telemedicine cùng Bệnh viện Quân y 175, các bác sỹ xác định, nạn nhân bị chấn thương thận phải độ 3 có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC-225 mang số hiệu 8619 do Trung tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra huyện đảo Trường Sa để đưa 3 nạn nhân nặng về đất liền.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 6/8, tổ cấp cứu đường không đã lần lượt tiếp cận được các nạn nhân, xử trí cấp cứu ổn định và vận chuyển về đất liền.

Đến 15 giờ 35 phút, trực thăng hạ cánh xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175) an toàn. Ba nạn nhân sau đó được đưa ngay vào Khoa Cấp cứu tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.

Chia sẻ về lần đầu tiên cùng lúc đưa 3 người trên một chuyến cấp cứu đường không, Đại úy Nguyễn Cảnh Chung cho biết khó khăn nhất là phải đảm bảo an toàn cho nạn nhân bị chấn thương sọ não.

"Do người bệnh chấn thương nặng nên yêu cầu phải bay ở độ cao thấp. Trong khi đó thời tiết xấu, biển động, không gian trực thăng chật hẹp nên suốt quá trình di chuyển, các thành viên trong tổ cấp cứu phải theo dõi và xử trí liên tục. Rất may là chúng tôi đã vận chuyển cả 3 người về đất liền an toàn, hoàn thành nhiệm vụ được giao," Đại úy Nguyễn Cảnh Chung cho biết./.

