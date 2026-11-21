Chiều 21/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bế mạc sau 2 Đợt làm việc với tổng cộng 27 ngày.

Trong Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đây là khối lượng công việc rất lớn, với những nội dung trải rộng.

Sự vận động của tư duy làm luật

Đại biểu Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho hay khối lượng công việc của Kỳ họp lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề mới và khó càng đặt ra yêu cầu cao đối với chất lượng lập pháp. Nhìn từ tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, dấu ấn quan trọng của Kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật, nghị quyết, mà còn ở nỗ lực chuyển tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo, từ tháo gỡ vướng mắc trước mắt đến mở đường cho tương lai phát triển đất nước.

Theo đại biểu Hoài Sơn, Kỳ họp thứ Hai diễn ra trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khi đất nước đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Chính trong bối cảnh ấy, công tác lập pháp được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với sự phát triển quốc gia.

Tại Kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đây là khối lượng công việc rất lớn, với những nội dung trải rộng từ tổ chức nhà nước, tư pháp, đất đai, nhà ở, đầu tư, doanh nghiệp, thuế, thị trường tài chính đến dữ liệu, an sinh xã hội, văn hóa và du lịch.

“Những con số ấy cho thấy quy mô hoàn thiện thể chế, nhưng điều cần nhận diện sâu hơn là sự vận động của tư duy làm luật. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Tư tưởng ấy đòi hỏi một sự thay đổi về chất: Pháp luật phải vừa bảo đảm kỷ cương, trật tự, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền của Nhân dân, vừa tạo ra môi trường thuận lợi cho sáng tạo, đầu tư và cạnh tranh lành mạnh,” Đại biểu Bùi Hoài Sơn phân tích.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Ngọc Hải/TTXVN)

Cùng với đó, những nội dung về cơ chế phát triển đặc thù, về đầu tư các tuyến cao tốc, về chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư, đấu thầu, thuế, chứng khoán hay sở hữu trí tuệ mở ra cơ hội tháo gỡ những nút thắt về thị trường, hạ tầng và môi trường kinh doanh.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, việc Kỳ họp xem xét sửa đổi các quy định liên quan đến du lịch, điện ảnh, di sản văn hóa, thư viện, quảng cáo, báo chí và thể thao; xem xét cơ chế đặc thù phát triển du lịch; cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là những bước đi đáng quan tâm.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm - Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh cho rằng, ý nghĩa quan trọng của những quyết sách về kinh tế, đầu tư, tài chính và ngân sách tại Kỳ họp thứ 2 không chỉ là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước mắt, mà còn tạo lập nền tảng thể chế thuận lợi để các địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, khơi thông các nguồn lực và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới.

Điểm đáng chú ý tại kỳ họp này là việc hoàn thiện thể chế được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Điều đó tạo cơ sở để các địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đối với các địa phương, Đại biểu Vũ Ngọc Lâm cho rằng yêu cầu đặt ra là phải nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu trên cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực thỏa đáng cho đầu tư phát triển.

“Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư, mà cần dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Chính sách tài chính, ngân sách cần tạo điều kiện thúc đẩy quá trình này, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho phát triển con người, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường,” Đại biểu Vũ Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Lấy đời sống Nhân dân làm thước đo của một Quốc hội kiến tạo

Đại biểu Bùi Hoài Sơn phân tích, pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Bởi vậy, trong chương trình nghị sự, Quốc hội dành sự quan tâm đến yêu cầu thích ứng với già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ của người khuyết tật, quan tâm lao động trên nền tảng số và khu vực phi chính thức, tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số chịu tác động của thay đổi địa bàn...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

“Những vấn đề ấy nhắc chúng ta rằng tăng trưởng kinh tế, suy cho cùng, phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm cơ hội và phẩm giá của mỗi con người. Thể chế phát triển còn phải đo bằng mức độ an toàn, công bằng và khả năng tham gia của người dân vào thành quả phát triển,” Đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các dự án luật liên quan đến an sinh xã hội đưa ra thảo luận và thông qua tại Kỳ họp này đã đáp ứng được yêu cầu của người dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

“Như chúng ta đều biết, an sinh xã hội là một lĩnh vực hết sức đặc thù. Lĩnh vực này không tạo ra những con số cụ thể như sản xuất hay thương mại. Tuy nhiên, đây lại là lĩnh vực có tác động đến đông đảo người dân. Sức khỏe là vốn quý. Khi có sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, chúng ta chắc chắn sẽ có điều kiện để tổ chức và triển khai các công việc một cách tốt hơn,” đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho hay

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, nhìn lại chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam, điều làm nên giá trị sâu xa của mỗi quyết sách không chỉ là dấu ấn tại nghị trường, mà còn là những chuyển biến được tạo ra trong vận mệnh đất nước và đời sống Nhân dân. Trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội đặt ra một kỳ vọng quan trọng: biến tinh thần Nghị quyết 66 thành năng lực cải cách cụ thể, để pháp luật không chỉ gỡ những nút thắt đang tồn tại mà còn chủ động mở ra con đường phát triển phía trước.

“Một Quốc hội kiến tạo phát triển là một Quốc hội biết lắng nghe cuộc sống, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của hiện tại và có trách nhiệm với tương lai. Đó cũng chính là tinh thần cần được tiếp tục phát huy sau khi kỳ họp khép lại,” Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh./.

Dấu ấn từ những quyết sách: Trách nhiệm nghị trường, sức sống chính sách Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI thông qua 38 luật, 18 nghị quyết mới, tạo cơ sở tháo gỡ điểm nghẽn và bổ sung cơ chế ứng phó linh hoạt trước tình huống cấp bách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.