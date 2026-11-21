Ngày 21/11, Quốc hội khóa XVI bước vào phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, khép lại chương trình nghị sự có khối lượng công việc lập pháp rất lớn.

Kỳ họp thứ Hai diễn ra trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khi đất nước đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng và là Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có những chia sẻ với Phóng viên Báo điện tử VietnamPlus về đánh giá tổng kết kỳ họp.

Cụ thể hóa các quyết sách, tổ chức thực hiện và giám sát kết quả

- Sau một tháng họp Quốc hội với khối lượng công việc rất lớn, đại biểu đánh giá như thế nào về hiệu quả của kỳ họp lần này?

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh: Theo tôi, hiệu quả của kỳ họp không chỉ được đánh giá bằng số lượng dự án luật, nghị quyết được xem xét, mà quan trọng hơn là chất lượng các quyết sách và khả năng giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ đến giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Điều đáng chú ý là nhiều nội dung không chỉ nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện thể chế phát triển trong cả giai đoạn 2026-2030.

Qua quá trình thảo luận, tôi nhận thấy các đại biểu đặc biệt quan tâm đến tính khả thi của chính sách, sự thống nhất giữa các đạo luật và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Bởi trên thực tế, một chính sách dù có mục tiêu rất tốt nhưng nếu thiếu nguồn lực, thiếu cơ chế thực hiện hoặc chồng chéo với các quy định khác thì cũng khó đi vào cuộc sống.

Vì vậy, tôi cho rằng điều cần tiếp tục quan tâm sau kỳ họp là việc cụ thể hóa các quyết sách, tổ chức thực hiện và giám sát kết quả. Đây mới là cơ sở để đánh giá đầy đủ hiệu quả của hoạt động lập pháp.

Tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế mới

- Theo đại biểu, Kỳ họp này đã tạo lập nền tảng như thế nào cho mô hình phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số?

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh: Mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện khát vọng phát triển rất lớn của đất nước. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, chúng ta không thể chỉ dựa vào những động lực truyền thống như gia tăng vốn đầu tư, mở rộng khai thác tài nguyên hay sử dụng nhiều lao động giá rẻ.

Theo tôi, nền tảng quan trọng nhất cho giai đoạn phát triển mới là chuyển từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở rộng các yếu tố đầu vào sang tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Các nội dung được Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần này có ý nghĩa trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế mới.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng hoàn thiện thể chế mới là điều kiện cần. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, phải có sự chuyển biến thực chất về năng suất lao động, năng lực sản xuất trong nước, chất lượng đầu tư và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tôi đặc biệt quan tâm đến hiệu quả đầu tư. Nếu tăng trưởng cao nhưng phải sử dụng lượng vốn ngày càng lớn để tạo ra một đơn vị tăng trưởng thì nền kinh tế sẽ khó duy trì tốc độ đó trong dài hạn. Vì vậy, cùng với quyết tâm chính trị, cần những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế

- Trong kỳ họp này, đại biểu nhận thấy đâu là điểm nhấn hoặc đột phá đáng lưu ý nhất để có thể tạo động lực để kinh tế bứt phá?

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh: Nếu lựa chọn một điểm nhấn, tôi cho rằng đó là nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là việc Quốc hội xem xét đồng bộ các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đây đều là những lĩnh vực có tác động rất lớn đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Trong nhiều năm qua, không ít nguồn lực của nền kinh tế, nhất là đất đai và vốn đầu tư, chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả do những vướng mắc về thủ tục, sự thiếu thống nhất giữa các quy định pháp luật. Việc sửa đổi đồng bộ các đạo luật có thể góp phần khơi thông những nguồn lực này.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, tháo gỡ điểm nghẽn để giải phóng nguồn lực là rất cần thiết, nhưng quan trọng không kém là phải sử dụng nguồn lực đó như thế nào.

Chúng ta cần hướng dòng vốn vào những lĩnh vực tạo ra năng lực sản xuất mới, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của nền kinh tế. Đồng thời, cần tạo môi trường thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân mạnh dạn đầu tư dài hạn.

Theo tôi, nếu kết hợp được cải cách thể chế với nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển năng lực sản xuất thực chất, chúng ta mới có cơ sở vững chắc để duy trì tăng trưởng cao trong những năm tới.

- Đại biểu đánh giá như thế nào về mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, lấy hiệu quả thực chất và đời sống nhân dân làm thước đo phát triển?

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh: Tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội không phải là hai mục tiêu đối lập, mà phải hỗ trợ lẫn nhau. Tăng trưởng tạo ra nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, y tế, nhà ở và các chính sách xã hội. Ngược lại, một xã hội có chất lượng nguồn nhân lực tốt, người dân được chăm sóc sức khỏe và có điều kiện sống ổn định cũng chính là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Tại kỳ họp này, bên cạnh những quyết sách về kinh tế, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian xem xét các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, người cao tuổi, người khuyết tật và nhà ở. Điều đó cho thấy yêu cầu phát triển kinh tế luôn được đặt trong mối quan hệ với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, theo tôi, cần đánh giá kết quả phát triển bằng những chỉ tiêu cụ thể hơn. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng GDP, phải quan tâm đến thu nhập thực tế của người lao động, chất lượng việc làm, khả năng tiếp cận nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục và mức độ chênh lệch phát triển giữa các vùng miền.

Đặc biệt, khi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta cũng phải tính đến những áp lực có thể phát sinh như lạm phát, giá nhà ở, chi phí sinh hoạt và khoảng cách thu nhập. Nếu kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chi phí sinh hoạt tăng cao, người lao động vẫn khó mua hoặc thuê được nhà ở phù hợp, thì thành quả tăng trưởng chưa được phân phối một cách tương xứng.

Vì vậy, tôi cho rằng tăng trưởng hai con số là mục tiêu quan trọng, nhưng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân phải là mục tiêu xuyên suốt. Các chính sách phát triển cần được đánh giá không chỉ bằng nguồn lực huy động hay tốc độ tăng trưởng đạt được, mà còn bằng những cải thiện cụ thể trong đời sống của người dân.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh!./.

Quốc hội thông qua luật sửa 6 luật, điều chỉnh loạt chính sách về y tế, an sinh Kết quả biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử cho thấy, có 473/481 Đại biểu quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua luật này.