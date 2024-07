Kỷ lục về ngày nóng nhất từ trước đến nay liên tục bị xô đổ

Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đã tăng lên 17,15 độ C, cao hơn 0,06 độ C so với kỷ lục 17,09 độ C ghi nhận ngày 21/7.

Người dân tắm mát bên bờ Địa Trung Hải ở Alexandria, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thế giới tiếp tục ghi nhận ngày 22/7 là ngày nóng nhất từ trước đến nay, sớm vượt qua ngày 21/7 vừa được công nhận trước đó.

Theo cơ quan trên, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đã tăng lên 17,15 độ C, cao hơn 0,06 độ C so với kỷ lục 17,09 độ C ghi nhận ngày 21/7.

Kỷ lục gần đây nhất được xác lập trong 4 ngày liên tiếp là vào đầu tháng 7/2023. Trước đó, ngày nóng nhất rơi vào một ngày trong tháng 8/2016.

Theo nhà khoa học khí hậu Karsten Haustein từ Đại học Leipzig (Đức), ngày 22/7 có thể đã lập kỷ lục toàn cầu mới về nhiệt độ trung bình cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, kỷ lục này đã bị phá vỡ khi thế giới đang ở trong vùng trung lập và không còn chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, khác với năm 2023 khi những kỷ lục về nóng nhất ghi nhận kèm hiện tượng khí hậu El Nino.

Những ngày gần đây, các thành phố ở Nhật Bản, Indonesia và Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Các nước vùng Vịnh cũng phải chịu nắng nóng do chỉ số nhiệt - bao gồm cả độ ẩm - vượt quá 60 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở nhiều nơi tại châu Âu đã tăng quá 45 độ C.

Các nhà khoa học cho rằng việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hiện nay./.

