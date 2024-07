Thế giới tiếp tục ghi nhận kỷ lục ngày nóng nhất từ trước đến nay

Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đo được vào ngày 21/7 vừa qua là 17,09 độ C, cao hơn một chút so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng Sáu vừa qua là 17,08 độ C.