Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng Công an Nhân dân.