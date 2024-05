Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân thành các chuẩn mực đạo đức

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 15/5, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Quy chế số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ba vấn đề cốt yếu là “học tập,” “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu” trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Đồng thời, tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Công an Nhân dân gương mẫu, đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong học tập, thực hiện và làm theo Bác.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng giờ, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, hình thành nên chuẩn mực về “Tư cách người Công an cách mệnh.”

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân; chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm theo tinh thần “từ sớm, từ xa”; duy trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình; “tự soi,” “tự sửa,” “tự nhận diện,” chủ động “nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết” tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các học viện, trường Công an Nhân dân bên cạnh việc chú trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phải thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho mỗi học viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bổ sung nội dung học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân vào giảng dạy, bồi dưỡng cho các hệ đào tạo; giảng dạy lý thuyết phải gắn với giáo dục truyền thống, nghiên cứu, thâm nhập thực tế, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”…

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 1 năm thực hiện Quyết định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương cho thấy, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục được Bộ Công an tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc.

Bộ Công an tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; học tập các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Bộ Công an cũng đẩy mạnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với 3 nội dung cốt lõi là “học tập,” “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu.”

Lực lượng Công an Nhân dân đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Lực lượng Công an thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, tạo chuyển biến tích cực ở cả Trung ương và địa phương được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng cũng luôn tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước chuyển biến “đột phá” trong chuyển đổi số quốc gia...

Sau 1 năm triển khai thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự liên hệ kiểm điểm, đề ra biện pháp tu dưỡng, rèn luyện.../.

Mười dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân năm 2023 Bộ Công an bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của ngành năm 2023 - năm được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm ngoái, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...