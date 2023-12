Mười dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân năm 2023

Bộ Công an bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của ngành năm 2023 - năm được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm ngoái, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Bộ Công an đã bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân năm 2023 - năm được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm ngoái, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống người dân.

Sau đây là 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân năm 2023:

1. Công tác tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Đã có hàng nghìn báo cáo kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng các chủ trương, giải pháp không chỉ giữ vững thế chủ động trong thế giới đầy biến động, mà góp phần quan trọng tiếp tục nâng tầm quan hệ với các đối tác lớn, nâng cao vị thế của Việt Nam.

2. Giữ vững an ninh quốc gia. Qua đó, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm cao nhất bên trong yên bình, vững chãi, thuận lợi, tạo lực hấp dẫn thu hút mạnh mẽ các nước muốn làm bạn, làm ăn với Việt Nam. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2.351 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 138 sự kiện đặc biệt quan trọng, 65 đoàn khách quốc tế.

3. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội. Tổ chức hiệu quả hoạt động xóa đói giảm nghèo, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau," qua đó tạo chuyển biến tích cực góp phần nâng cao đời sống người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý kinh tế-xã hội.

Ma túy được ngụy trang giấu trong các kiện hàng, thùng catton gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

5. Đấu tranh, trấn áp, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn.

6. Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia. Chuyển mạnh từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách tối đa thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

7. Đổi mới mạnh mẽ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tạo chuyển biến về chất trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

8. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tinh, gọn, mạnh gắn với xây dựng cơ chế bảo vệ lực lượng Công an. Kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội. Xây dựng Công an xã, phường, thị trấn đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

9. Đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự (Trình Quốc hội 5 dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 Nghị quyết, Chính phủ ban hành 6 Nghị định…)

10. Tham gia sứ mệnh giữ gìn hòa bình; cứu nạn, cứu hộ quốc tế thể hiện lực lượng Công an đủ sức giải quyết các vấn đề quốc tế./.

Đảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu đề ra các chủ trương mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.