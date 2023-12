Trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên lực lượng Công an Nhân dân cử các sỹ quan - "sứ giả hòa bình" - tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

17/08/2023 09:17

Sáng 17/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam; Đại hội mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội ngũ cựu Công an và Công an hưu trí toàn quốc.