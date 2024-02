Quy định mới về tuyển thẳng chuyên nghiệp đối với Công an Nhân dân nghĩa vụ

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các tân binh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Từ ngày 25-27/2, công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cùng cấp tổ chức lễ giao nhận quân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân trên địa bàn cả nước.

Tân binh có trình độ cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ cao

Ngày hội tuyển quân năm 2024 được chia làm 3 đợt: đợt 1 (ngày 25/2) gồm 28 địa phương; đợt 2 (ngày 26/2) gồm 9 địa phương và đợt 3 (ngày 27/2) gồm 26 địa phương.

Lễ giao nhận quân đều được các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, an toàn. Sự tham dự cùng những lời dặn dò ân tình của các lãnh đạo bộ ngành, tỉnh, địa phương, người thân, gia đình đã tiếp thêm nghị lực để các tân binh thêm tự tin, vững bước lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã tham dự Lễ giao nhận quân tại các địa phương như: Hà Nội, Thái Bình, Gia Lai, Vĩnh Long, Lào Cai và dự Lễ khai giải khóa huấn luyện chiến sỹ mới tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ… nhằm thăm hỏi, động viên cán bộ công an làm công tác tuyển quân và chiến sỹ mới lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là vấn đề được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo thống kê, số công dân bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn năm 2024 đạt 103%, trong đó công dân nam đạt 102%, công dân nữ đạt 110%. Công dân có trình độ đại học đạt 10,1% so với tổng chỉ tiêu. Công dân trình độ cao đẳng đạt 7,4% so với tổng chỉ tiêu.

Một số công an địa phương dự kiến số lượng công dân trình độ đại học thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân đạt tỷ lệ cao như: An Giang (24,7%); Vĩnh Long (24,5%); Bình Dương (22,5%); Quảng Ngãi (21,2%); Thành phố Hồ Chí Minh (20,4%); Bình Định (20,3%)…

Để việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân đảm bảo chất lượng, trong thời gian qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đối với công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Cụ thể, các nội dung về phân bổ chỉ tiêu tuyển cho cấp huyện, duyệt danh sách tuyển chọn, duyệt kết quả phúc tra sức khỏe đối với công dân đều được Ban Thường vụ, lãnh đạo công an các địa phương thảo luận, xem xét kỹ trên tinh thần tập trung, dân chủ.

Thanh niên Thái Bình hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Công an các địa phương đã ban hành kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân từ rất sớm để các đơn vị có căn cứ và chủ động triển khai thực hiện. Công an cấp huyện, công an cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch với các yêu cầu, nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp để đảm bảo về chỉ tiêu được giao, nâng cao chất lượng nguồn tuyển chọn.

Các bước của công tác tuyển quân được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả như: công khai chỉ tiêu tuyển chọn, tuyên truyền phổ biến về chủ trương tuyển chọn, tiếp nhận đăng ký, sơ tuyển, ra lệnh gọi khám sức khỏe, tổ chức khám đánh giá tiêu chuẩn sức khỏe ở hội đồng cấp huyện, ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, khám phúc tra tiêu chuẩn sức khỏe; tổ chức lễ giao nhận quân, bàn giao tân binh cho đơn vị huấn luyện...

Bổ sung quy định xét tuyển thẳng chuyên nghiệp

Một trong những điểm mới công tác tuyển quân năm nay là bổ sung quy định xét tuyển thẳng chuyên nghiệp.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an Nhân dân và để thể chế hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, tháng 11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sỹ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an Nhân dân, trong đó bổ sung quy định xét tuyển thẳng chuyên nghiệp.

Về đối tượng xét chuyển thẳng chuyên nghiệp: chiến sỹ nghĩa vụ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào Công an Nhân dân tại năm hạ sỹ quan nghĩa vụ nhập ngũ hoặc năm hết hạn phục vụ tại ngũ; trong các trường hợp sau: trước thời điểm nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp; trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành chương trình đào tạo (đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp) nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp, trong thời gian phục vụ tại ngũ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Điều kiện xét chuyển thẳng chuyên nghiệp tập trung vào số chiến sỹ nghĩa vụ vừa có kết quả rèn luyện tốt, vừa có trình độ chuyên môn, gắn tuyển chọn với nhu cầu của vị trí việc làm.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiến sỹ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) tốt nghiệp loại khá trở lên đảm bảo đồng thời các điều kiện sau thì được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp: 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân được phân loại chiến sỹ nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét chuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong thời gian hạ sỹ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại năm hạ sỹ quan nghĩa vụ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt từ 15 điểm trở lên (Cơ quan tổ chức cán bộ công an đơn vị, địa phương chủ động xét điểm 3 môn cao nhất của một trong hai kỳ thi của chiến sỹ nghĩa vụ để xét tuyển - đảm bảo lợi ích tối đa cho chiến sỹ nghĩa vụ).

Quy định chiến sỹ nghĩa vụ tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên phải đảm bảo thêm các điều kiện nêu trên để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn được cán bộ có trình độ chuyên môn đồng thời, nếu chiến sỹ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét chuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sỹ nghĩa vụ khác theo quy định, tạo nhiều cơ hội và lựa chọn cho chiến sỹ nghĩa vụ trong xét chuyển chuyên nghiệp.

Hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho chiến sỹ nghĩa vụ xuất ngũ

Trong năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Đề án số 18 về “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ Công an Nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030."

Đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sỹ quan nghĩa vụ Công an Nhân dân xuất ngũ nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề, cơ hội việc làm và là chính sách hậu phương quan trọng đối với thanh niên xuất ngũ.

Bên cạnh đó, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sỹ quan nghĩa vụ Công an Nhân dân xuất ngũ để tăng cường thu hút nguồn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, tạo quy trình khép kín, giải quyết việc làm cho hạ sỹ quan nghĩa vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân nói riêng./.

