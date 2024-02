Tân binh có trình độ đại học thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân đạt tỷ lệ cao

Người thân động viên thanh niên quận Hoàng Mai lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 26/2, Công an các địa phương tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ giao nhận quân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trong ngày 26/2 có 9 địa phương gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Bến Tre tổ chức giao nhận quân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Sáng 26/2, có 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Các thanh niên ưu tú Thủ đô đều hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Năm 2024, Thủ đô ghi nhận hàng nghìn công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; nhiều tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... Để bảo đảm cho Lễ giao, nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, các địa phương và đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân chặt chẽ, đúng quy định.

Tại điểm giao nhận quân quận Hoàng Mai (Hà Nội), Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến dự và động viên các công dân lên đường nhập ngũ.

Cũng trong sáng 26/2, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Trước ngày lên đường, có hàng chục thanh niên đã được kết nạp Đảng. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò của cơ quan quân sự, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, nhất là trong khâu quản lý nguồn và khám tuyển. Trước khi thanh niên nhập ngũ, địa phương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và trích kinh phí của địa phương tặng quà, sổ tiết kiệm cho các tân binh.

Bà tiễn chân cháu lên đường làm nhiệm vụ Công an Nhân dân. (Nguồn: báo Hà Tĩnh)



Thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh năm nay có 26 người trình độ đại học và cao đẳng. Các tân binh Công an được biên chế về Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, các tân binh nêu cao quyết tâm, khí thế trước lúc lên đường, sẵn sàng huấn luyện, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng 26/2, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng với nhiều địa điểm khác tại các huyện, thị trên toàn tỉnh đã diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2024.

Công tác tổ chức lễ giao nhận quân đã được các địa phương triển khai với tiêu chí "trang trọng, an toàn và tiết kiệm," để ngày hội tuyển quân thực sự trở thành kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, ngày hội tuyển quân năm 2024 chia làm ba đợt: đợt 1, ngày 25/2 gồm 28 địa phương; đợt 2, ngày 26/2 gồm 9 địa phương và đợt 3, ngày 27/2 gồm 26 địa phương.

Trong đó, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là vấn đề được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo thống kê sơ bộ, số công dân bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn năm 2024 đạt 103%, trong đó công dân nam đạt 102%, công dân nữ đạt 110%. Công dân có trình độ đại học đạt 10,1% và trình độ cao đẳng đạt 7,4% so với tổng chỉ tiêu.

Qua báo cáo nhanh, một số Công an địa phương dự kiến số lượng công dân trình độ đại học thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân đạt tỷ lệ cao như An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế./.

