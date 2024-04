Hà Nội: Các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ùn tắc cục bộ nhưng không kéo dài

Đoàn xe nối đuôi nhau hướng ra cầu Thanh Trì và Pháp Vân trên đường vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong ngày 26 và 27/4 - ngày đầu kỷ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024, rất nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội về quê hay đi du lịch khiến lưu lượng phương tiện tăng nhanh trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào Thủ đô, xảy ra một số điểm ùn tắc cục bộ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, trong ngày 26/4, trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành, khu vực các bến xe liên tỉnh, lượng người và phương tiện giao thông đông nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từ 15 giờ, trên một số tuyến đường trục chính, tuyến hướng ra các bến xe khách và tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như Tây Sơn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…, mật độ giao thông tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Từ 16 giờ ngày 26/4, lượng phương tiện đông đúc trên các trục giao thông chính như: Giải Phóng, Ngọc Hồi, Vành đai 3 trên cao, nút Pháp Vân-Hoàng Liệt, đường Đỗ Mười, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, Thăng Long, Minh Khai… các phương tiện di chuyển chậm.

Đường Cổ Linh hướng Cổ Linh lên cầu Thanh Trì và hướng đi Ecopark xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Vành đai 3 trên cao ùn ứ giao thông cả hai chiều đường, các phương tiện di chuyển chậm.

Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh lượng người và phương tiện có tăng cao hơn, đặc biệt là khu vực bến xe Phía Nam, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa nhưng không xảy ra ùn tắc.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác. Đến 23 giờ 30 phút, giao thông tại các khu vực trên đã ổn định, các phương tiện có thể di chuyển bình thường.

Trong ngày 27/4, tình hình giao thông trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành và khu vực các bến xe cũng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Các trục giao thông chính như Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ các phương tiện di chuyển rất chậm; nút Pháp Vân-Hoàng Liệt, đường Đỗ Mười, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Vành đai 2 trên cao (hướng đi cầu Vĩnh Tuy), cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long… xảy ra ùn ứ, các phương tiện di chuyển rất chậm.

Để giảm ùn tắc giao thông, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự thuộc Công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ùn tắc nhẹ hướng ra cầu Thanh Trì và Pháp Vân trên đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại khu vực các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây hoạt động vận tải hành khách ở mức cao. Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt; không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải trực thuộc tập trung lực lượng, ứng trực 24/24 giờ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền được pháp luật quy định, cụ thể phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng công an và các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời, đơn vị chức năng bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông tại 112 vị trí trên các tuyến đường, khu vực bến xe khách; tăng cường lực lượng phối hợp tổ chức giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô…

Các phương tiện di chuyển chậm trên đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Khu Đô thị Linh Đàm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngoài ra, các đơn vị bố trí lực lượng tại 112 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 224 người/ca trực; bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe; huy động 5 xe cẩu kéo, cứu hộ sẵn sàng giải quyết các sự cố về ùn tắc giao thông tại 5 vị trí ra vào cửa ngõ Thủ đô...

Cùng với đó, bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách, bến đò ngang sông, các khu vui chơi giải trí dưới nước, tiến hành yêu cầu chủ các bến khách, bến hàng, khu vui chơi giải trí dưới nước cam kết thực hiện các quy định của pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 26/4 đến 12 giờ ngày 27/4, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra, xử lý 11 trường hợp, phạt tiền 22,5 triệu đồng, gồm các vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và vi phạm trật tự đô thị./.

