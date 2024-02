Các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân

Năm nay, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công các Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các tân binh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bắt đầu từ ngày 25/2, công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức lễ giao nhận quân trên địa bàn cả nước.

Ngày 25/2 có 28 địa phương tổ chức giao nhận quân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, gồm: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hòa Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

Trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân, các địa phương đã quan tâm, chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ; gặp mặt động viên, chăm lo giúp đỡ kịp thời, thiết thực để các tân binh an tâm làm nhiệm vụ.

Năm nay, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công các Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân.

Sáng 25/2, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ giao nhận quân tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Thái Bình, sự nỗ lực cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn và động viên tân binh yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng nhấn mạn bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là nghĩa vụ thiêng liêng, quyền cao quý của mỗi công dân.

Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn các gia đình đã động viên, khích lệ, là hậu phương vững chắc để những người con ưu tú yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc; tin tưởng rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước, với sức trẻ, nhiệt huyết, sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, thực sự trở thành những anh “Bộ đội Cụ Hồ," chiến sỹ Công an Nhân dân Việt Nam hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương; quan tâm động viên, chăm lo, giúp đỡ các gia đình tân binh, gia đình các chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an trở về sinh sống và làm việc tại địa phương.

Tại Thái Nguyên, ngày 25/2, Công an tỉnh tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Những tân binh đợt này bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng Công an Nhân dân, đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

Sau khi nhận quân, số chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ được đưa đi huấn luyện 3 tháng tân binh tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an, có địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đối với những chiến sỹ thuộc các đơn vị của Bộ Công an sẽ được bàn giao cho các đơn vị quản lý, huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, những chiến sỹ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện sẽ trở về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định.

Cũng trong ngày 25/2, tỉnh Ninh Bình tổ chức giao nhận quân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Năm 2024, Hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân của Công an tỉnh đã tuyển chọn được các công dân có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng Công an Nhân dân. Trong số đó có 138 công dân là đảng viên.

Kết thúc buổi lễ, Công an tỉnh đã tiến hành giao quân cho các đơn vị nhận quân huấn luyện tại Công an tỉnh Ninh Bình và tại các đơn vị của Bộ Công an.

Các tân binh Hải Phòng hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thành phố Hải Phòng cũng tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Lễ giao nhận quân năm 2024 trên địa bàn thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm nhanh gọn, trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thấm đượm tình quân dân, tạo khí thế sôi nổi, thực sự trở thành Ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tại Tuyên Quang, sáng 25/2, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại quảng trường thành phố. Công an tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân do Bộ Công an giao, không có trường hợp công dân không đảm bảo tiêu chuẩn phải bù đổi tại địa phương.

Các công dân tham gia nhập ngũ đều mang trong mình ý chí, quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Cũng trong ngày 25/2, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Các tân binh đều thể hiện sự phấn khởi, tự hào, nguyện cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh Tổ quốc./.

