Lâm Đồng: Tạm hoãn thi hành cưỡng chế công trình sân Golf Đồi Cù

Khối công trình số 2 tại Câu lạc bộ sân Golf Đà Lạt nằm trong Quyết định cưỡng chế. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 17/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân phường 1 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tổ chức lực lượng, phương tiện thi hành Quyết định cưỡng chế số 1727/QĐ-CCXD ngày 10/6/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với công trình Câu lạc bộ sân Golf Đà Lạt (thường gọi là sân Golf Đồi Cù) ven hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên, sau khi đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL đưa ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Nhân dân phường 1 đã công bố tạm hoãn thi hành quyết định cưỡng chế công trình trên.

Để thực hiện Quyết định số 1727, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã lập kế hoạch, bố trí lực lượng gồm hơn 70 người thuộc chính quyền địa phương, Công an, dân quân, y tế cùng các phòng, ban chuyên môn thành phố Đà Lạt tham gia buổi cưỡng chế.

Tuy nhiên, sau khi đại diện Ủy ban Nhân dân phường 1 công bố Quyết định cưỡng chế để chuẩn bị triển khai, ông Trần Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL đã đưa ra Quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với công trình này.

Quyết định số 16/2024/QĐ-BPKCTT ngày 16/7/2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức có nội dung sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản đang tranh chấp” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn Lang (địa chỉ trụ sở 55 đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức) là nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại sở thẩm thụ lý về việc tranh chấp hợp đồng thi công…

Xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản đang tranh chấp” là cần thiết để bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có của tài sản liên quan đến vụ án - Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đà Lạt… tránh thiệt hại cho việc Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các thủ tục tố tụng đảm bảo cho việc giải quyết vụ án.

Sau khi tiếp nhận Quyết định trên, Ban cưỡng chế Ủy ban Nhân dân phường 1 cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các phòng, ban chuyên môn của thành phố xem xét, kiểm tra tính pháp lý của Quyết định ngay tại hiện trường

. Ông Nguyễn Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 đã công bố tạm hoãn buổi cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra Văn bản số 5805/UBND-LN, sau đó ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND cùng ngày về việc thu hồi văn bản và quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 cũng của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc đưa gần 30ha rừng do chủ đầu tư sân Golf Đồi Cù tự trồng vào diện tích rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt.

Theo Văn bản số 5805/UBND-LS do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký, trong đó có nêu ý kiến “Thu hồi, hủy bỏ Văn bản số 4134/UBND-LN ngày 20/7/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển diện tích 29,59 ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân Golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 1504/SNN-KL ngày 2/7/2024."

Lý do của việc thu hồi văn bản là do thời điểm năm 2016, việc khoanh nuôi diện tích 29,59 ha thành rừng phòng hộ nội ô là chưa đảm bảo quy trình, thủ tục quy định.Với Quyết định số 1170/QĐ- UBND vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận diện tích toàn bộ sân Golf Đà Lạt (thường gọi là sân Golf Đồi Cù) tại Phường 1, thành phố Đà Lạt không còn là rừng phòng hộ, do đó, sẽ không còn chịu sự điều chỉnh của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đối với đối tượng rừng phòng hộ.

Như vậy, việc xử lý các sai phạm tại Công trình Câu lạc bộ sân Golf Đà Lạt, phường 1, thành phố Đà Lạt sẽ phải xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành…/.

