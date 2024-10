Lần đầu tiên, khán giả Việt sẽ được thưởng thức loạt phim Nhật Bản nổi tiếng

"Godzilla -1.0" sẽ lần đầu đến với khán giả Việt sau khi ra mắt năm 2023

Liên hoan Phim Nhật Bản tại Việt Nam sẽ trở lại với khán giả Việt 4 tỉnh/thành phố trong tháng 11 và 12 năm nay. Đây là hoạt động chiếu phim giao lưu văn hóa (không trao giải) do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong số 11 phim được giới thiệu có loạt phim được quốc tế quan tâm, đáng chú ý nhất phải kể đến “Godzilla Minus One” (Godzilla -1.0, 2023), phim đầu tiên về quái vật Godzilla - “Godzilla” (1954), “Evil does not exist” (Cái ác không tồn tại, 2023).

Khắc họa một Nhật Bản tàn tạ như ở “dưới con số 0” sau Thế chiến thứ hai, “Godzilla Minus One” không đơn thuần là phim về một quái vật với sức hủy diệt khủng khiếp mà còn là nội tâm phức tạp của con người hậu chiến.

Bộ phim từng thắng giải Critics Choice Awards (Mỹ) cho phim nước ngoài hay nhất và một giải Oscar năm 2024 cho thành tựu trong kỹ xảo điện ảnh. Đây cũng là tác phẩm xuất sắc nhất của nội địa năm 2023, thắng 8 giải quan trọng của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 47.

Tiếp đó là phim Godzilla đầu tiên từng được làm ra. Đây vừa được coi là dấu mốc khai sinh một nhân vật mang tính biểu tượng và mang giá trị lịch sử của Nhật Bản, vừa khởi đầu loạt hàng phim quái vật nổi tiếng thế giới sau đó.

Bộ phim thứ ba là “Evil does not exist”, tác phẩm từng giành Giải thưởng Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice 2023. Tác giả phim - đạo diễn Ryusuke Hamaguchi - từng giành giải phim nước ngoài hay nhất Oscar năm 2022. Giống như nhiều phim Nhật Bản khác ở cùng đề tài khám phá bản chất phức tạp của con người, “Evil does not exist” nổi bật với phong cách tối giản, sâu lắng nhưng có sức nặng.

Hình ảnh đã làm nên biểu tưởng của "Akira." (Ảnh từ phim)

Khán giả yêu thích anime nói chung và chủ đề khoa học viễn tưởng nói chung sẽ quan tâm đến “Akira.” Phim ra mắt phim 1988, sở hữu ngân sách gần tương đương ở "kinh đô điện ảnh Mỹ" bấy giờ, đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho hoạt hình trong nước.

Với phong cách thể hiện đột phá và táo bạo, “Akira” đã trở thành một phần của nhiều nền văn hóa đại chúng của các nước khác, trong đó có chính quê hương của Hollywood.

Một số tác phẩm khác thuộc thể loại tình cảm như “All the long nights,” phim hài-tình cảm “Tình ta đẹp tựa đóa hoa” (We made a beautiful bouquet), phim tâm lý-giật gân “Ghép đôi” (Matched) và các thể loại khác như “Haikyuu!! Trận chiến bãi phế liệu”... hứa hẹn sẽ góp thêm màu sắc đa dạng về cả chủ đề, cảm xúc và cách kể chuyện cho người đến rạp.

Do một đặc thù của điện ảnh Nhật Bản là ưu tiên chiếu trong nước trước khi đến các thị trường khác, vì vậy khán giả quốc tế thường phải chờ một thời gian khá dài để xem được các tác phẩm đáng chú ý. Khán giả Việt Nam quan tâm các tác phẩm từ xứ sở Mặt Trời mọc cũng không nằm ngoài số này.

Năm nay Liên hoan Phim Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đến với Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/11-16/11, Đà Nẵng từ 22/11-24/11, Hải Phòng từ 6/12-8/12 và Hà Nội từ 13/12-28/12. Lịch chiếu cụ thể được thông báo trên trang chính thức của chương trình; mỗi suất chiếu đồng giá 50.000 đồng./.

