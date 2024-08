Lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Công an Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong chuyến thăm và làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang tại Lào, chiều 27/8, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp thân mật.

Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào đều hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tại Lào lần này; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian vừa qua; gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào cho biết rất vui khi thấy hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Lào-Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; đồng thời mong muốn thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó, giúp củng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ Công an hai nước hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước thời gian qua; chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua.

Theo đó, trong 8 tháng năm 2024, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Dự án xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào và Lễ khởi công xây dựng Trung tâm cai nghiện ma tuý tại tỉnh Vientiane; phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động trong năm Lào là Chủ tịch ASEAN 2024; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án lớn trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng phòng, chống ma túy hai nước, mang lại nhiều kết quả tích cực…

Bộ Công an hai nước kiên quyết, kiên trì xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định và phát triển; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ hai nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam mong muốn các đồng chí lãnh đạo Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng chức năng của Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào hoàn thành trọng trách mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào giao phó.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng lực lượng an ninh hai nước đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả công tác hợp tác bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thành lập “Nhà nước ly khai tự trị”; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình khủng bố quốc tế và khu vực có ảnh hưởng, tác động an ninh quốc gia hai nước; trao đổi, đánh giá sâu về âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”; phối hợp xác minh các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam-Lào, phối hợp đảm bảo tuyến an ninh biên giới.

Quang cảnh hội đàm giữa hai Bộ Công an Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hai bộ đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam-Lào lần thứ XIV, qua đó góp phần chủ động triển khai công tác phòng ngừa “từ sớm, từ xa,” đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ Việt Nam-Lào, gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước.

Qua đó, giúp đảm đảm ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới… tăng cường các hoạt động đối ngoại với Công an các tỉnh Lào giáp biên, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Về hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia hai nước; chủ động phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, khủng bố xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam và Lào; phối hợp đấu tranh các hoạt động ly khai, tự trị; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị ASEAN 2024 tại Lào và các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam-Lào; kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia, tạo điều kiện để bà con người Việt ở Lào và người Lào ở Việt Nam làm ăn sinh sống, học tập, ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Tiếp tục phối hợp trong công tác tăng cường hợp tác đấu tranh chuyên án chung, nhất là bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý, mua bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm buôn lậu, tội phạm rửa tiền, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường…; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hợp tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng.

Kết thúc hội đàm, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Công an Lào trang thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quốc tế trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024./.

Việt Nam và Lào rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương hiệu quả Hợp tác giữa hai nước trong sáu tháng đầu năm đã đạt cơ bản các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh ở mỗi quốc gia.