Mỗi chiến công của lực lượng Công an đều bắt nguồn từ đạo đức cách mạng

Chiều 9/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo.

Mở đầu hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã công bố Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi hội thảo.

Nội dung Thư nêu rõ: "Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự tin yêu, đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng trở nên rất quan trọng, nặng nề. Để hoàn thành sứ mệnh được giao, lực lượng Công an nhân dân cần phải được xây dựng toàn diện, sâu sắc, mạnh mẽ cả về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ và hậu cần, kỹ thuật. Trong đó chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân là nội dung hết sức quan trọng để xây dựng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng."

Trước việc Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn mới," Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đây là hoạt động rất quan trọng, rất có ý nghĩa; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Với sự chuẩn bị công phu, sự tham gia của nhiều nhà khoa học và đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, hội thảo sẽ cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học, làm sâu sắc hơn giá trị lý luận và thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn mới. Sự thành công của hội thảo sẽ góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng chuẩn mực đạo đức cách mạng là những giá trị, nguyên tắc, quy tắc ứng xử nhằm định hướng hành vi của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của đời sống chính trị, xã hội.

Đạo đức cách mạng không chỉ là sự trung thành với lý tưởng của Đảng mà còn thể hiện ở tinh thần tận tụy với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân."

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định Đảng ta luôn xác định xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trong nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng.

"Giai đoạn hiện nay còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an nhân dân - một lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân là phải tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống," Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức cách mạng và việc rèn luyện, thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay; thảo luận, đề xuất phương hướng xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với từng lực lượng, cấp bậc, chức vụ trong Công an nhân dân nhằm nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; chỉ rõ tiêu chí để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực đổi mới, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ...

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, trực tiếp là học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chính là nguồn động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành "thanh bảo kiếm," "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

"Thực tiễn cho thấy mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng. Ở đâu và khi nào, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quán triệt, rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì ở đó, khi đó, an ninh trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp uỷ, chính quyền tin cậy,"- Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định.

Bộ trưởng yêu cầu từng đơn vị Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, những tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải thường xuyên tự giác soi mình, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Các cán bộ, chiến sỹ lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của các tập thể, cá nhân, nhất là đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.../.