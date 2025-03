Xây dựng đội ngũ thanh niên Công an nhân dân "vừa hồng, vừa chuyên"

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân; tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2024.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), 69 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956-2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Sau khi các đại biểu theo dõi phóng sự phản ánh kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, nhiệm vụ công tác trọng tâm của tuổi trẻ Công an nhân dân trong năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đồng chủ trì đối thoại với đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân.

Thanh niên Công an nhân dân phải có mục tiêu, hoài bão để không ngừng đổi mới, sáng tạo

Quan tâm đến vấn đề những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công an để góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, Thiếu tá Trương Quốc Việt, đoàn viên Chi đoàn Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân đã gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Lương Tam Quang về những vấn đề thanh niên Công an cần phải tập trung làm tốt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng tổng kết công tác năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã định ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, trong đó xác định nhiệm vụ công tác Công an, góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Trong đó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, trước hết là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm nữa là gia tăng những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện mục tiêu ổn định, phát triển để nâng cao đời sống của nhân dân trong giai đoạn mới.

Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2025; an ninh quốc gia được giữ vững, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kéo giảm các loại tội phạm một cách bền vững, tiến tới xây dựng các xã không ma túy, không tội phạm.

Từ đó, có xã hội an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương, phục vụ người dân được thụ hưởng những thành quả này.Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng trong các nhiệm vụ này, thanh niên Công an nhân dân có điều kiện, tiềm năng để cống hiến và đóng góp.

"Thanh niên Công an nhân dân có nhiệt huyết, sức trẻ và có năng lực, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng có thể tham gia và hoàn thành thắng lợi. Cũng chính thanh niên sẽ tạo ra những thành tích, kỳ tích mới," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ thanh niên Công an nhân dân phải xác định mình cần làm gì, làm như thế nào để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

Cùng với đó, thanh niên Công an nhân dân phải có mục tiêu, hoài bão để không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm tòi ra những cách làm hiệu quả nhất, trên tinh thần không quản gian khó, sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn nhất...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đối thoại với đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn luôn ưu tiên xây dựng đội ngũ thanh niên Công an nhân dân "vừa hồng, vừa chuyên," đảm bảo tất cả cơ sở, điều kiện cho thanh niên tham gia, thực hiện ước mơ, hoài bão; khuyến khích thanh niên tự lực, tự cường, đột phá, sáng tạo, phát huy vai trò.

Đồng thời, mong muốn thanh niên Công an nhân dân chủ động đề xuất những sáng kiến trong thực tiễn công tác, từ kỹ năng được đào tạo, từ khoa học công nghệ tích luỹ được để nghiên cứu, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an rất hoan nghênh và luôn đặt niềm tin vào sự nỗ lực, bứt phá của thanh niên Công an nhân dân hiện nay.

Đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Tại buổi đối thoại, Đại úy Vũ Dương Minh (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) đề xuất với Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng tổ chức Đoàn các cấp đồng loạt tham gia phối hợp với lực lượng Công an để góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đối thoại với đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trao đổi về nội dung này, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, thời gian gần đây, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích trong tham gia các dự án trọng điểm của quốc gia.

Qua đó khẳng định tiềm năng, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Riêng với dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) - công trình được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong vòng một tháng - đoàn viên, thanh niên đã đảm nhận vai trò chủ lực trong công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng công việc lớn: giải tỏa 600 hộ dân, hơn 200ha rừng...

Kết quả đạt được là nhờ sự phân công khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm chắc khối lượng công việc, quyết liệt trong triển khai và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với các cấp chính quyền địa phương...

Hiện nay, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ - một trong những nền tảng trọng yếu để xây dựng Chính phủ số, công dân số và xã hội số.

Trung ương Đoàn từ lâu đã có chủ trương vận động đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên Công an, tích cực tham gia thực hiện Đề án này.

Trong chỉ đạo hoạt động tình nguyện hiện nay, Trung ương Đoàn nhấn mạnh nguyên tắc "ba liên kết": liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.

Thực tế tại nhiều địa phương đã chứng minh, khi lực lượng thanh niên Công an phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương, hiệu quả triển khai Đề án 06 được nâng cao rõ rệt, trong đó thanh niên Công an đóng vai trò nòng cốt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tuổi trẻ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng trong 80 năm qua, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, thanh, thiếu nhi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao Chứng nhận và biểu trưng tặng 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu"./.

