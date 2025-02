Công an nhân dân gương mẫu, góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết có tiêu đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc."

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, luôn kề vai, sát cánh cùng quân và dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, trở thành "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng thì dù khéo mấy cũng không kết quả"[1], phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, Công an nhân dân không ngừng bồi đắp truyền thống anh hùng vẻ vang: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh điều tra (Bộ Công an). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong những năm gần đây, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân đổi mới mọi mặt công tác công an, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước.

Chủ động, nhạy bén nắm tình hình, nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm, từ cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, không ngừng củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh, phòng chống tội phạm, liên tục kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự kỷ cương, an toàn xã hội, tăng cường bảo đảm an ninh con người.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chính sách an sinh xã hội; tiên phong, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các ngành, các cấp trong chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách hành chính, ứng dụng và phát triển dữ liệu dân cư, lực lượng Công an nhân dân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, dấu ấn nổi bật, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước, tạo tiền đề, động lực vững tin thực hiện trách nhiệm vinh quang trong thời gian tiếp theo.

Với thế và lực tích lũy được sau 40 năm đổi mới, với thời cơ, vận hội mới, Đảng ta xác định hiện nay là thời điểm "hội tụ" tổng hoà các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, khởi đầu bằng sự kiện trọng đại - Đại hội XIV của Đảng.

Trước thềm kỷ nguyên mới, công tác công an đang có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân phải "đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia" theo hướng "bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; cao hơn là phải tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2024.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, gia tăng đóng góp trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng; góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho tiến bộ, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân. Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục phấn đấu là cấp uỷ gương mẫu đi đầu, tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị; xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an từ Trung ương tới cơ sở.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu và phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ Đảng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Trước mắt, dành toàn tâm, toàn sức tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

"Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình"[2]. Do vậy, phải xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế về an ninh, trật tự theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện khuyến khích tự lực, tự cường, đột phá, sáng tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, mở rộng không gian, tạo đà cho phát triển. Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, nòng cốt trong đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư nhằm tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ an ninh, trật tự, củng cố vững chắc vành đai an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, phát triển ở khu vực và trên thế giới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị, nâng cao nâng cao tiềm lực, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với sự tin cậy Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

