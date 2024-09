Lào Cai: Di chuyển 17 hộ dân thôn Kho Vàng xuống khu vực an toàn

Trong những ngày tới, những người bị mất nhà cửa thôn Làng Nủ sẽ được chuyển đến nơi ở tạm mới với 25 căn nhà. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chiều 17/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa 17 hộ dân với 115 nhân khẩu ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bảo Yên, đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh xây dựng.

Trước đó, sáng 16/9, Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu Nguyễn Quốc Nghi, Công an xã và 2 đoàn viên đã trực tiếp lên núi, cùng bà con thu dọn đồ đạc và về Nhà văn hóa Ủy ban Nhân dân xã để sắp xếp vào ở tại khu nhà dã chiến.

Tại chỗ ở tạm mới cho người dân, Công an tỉnh Lào Cai đã xây dựng khu nhà bạt dã chiến với đầy đủ điều kiện sinh hoạt như điện, nước, công trình phụ... Cùng với việc sắp xếp chỗ ở mới cho người dân thôn Kho Vàng, chính quyền địa phương và Công an luôn thường trực, đảm bảo an ninh trật tự, hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần người dân yên tâm ở nơi ở mới. Các hộ dân chuyển về nơi ở tạm mới đã rất phấn khởi, đồng thuận nhất trí cao ủng hộ chủ trương di dời dân của chính quyền và Công an.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Cốc Lầu, cho biết chính quyền địa phương và Công an đã cử một tổ công tác lên tận nơi lánh nạn vận động, tuyên truyền về nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì nơi đây cũng nằm trên sườn núi.

Sạt lở lại thường xảy ra về đêm, gây nguy hại đến tính mạng của bà con, đặc biệt trong 17 hộ trên có nhiều trẻ em, phụ nữ, người già. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng cách địa điểm cũ 1,5km với diện tích 2,5ha dành cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu hoàn tất khảo sát hạ tầng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, thủ tục pháp lý. Đồng thời huy động, kêu gọi và thống nhất với các tổ chức, cá nhân về kinh phí ủng hộ xây dựng nhà mới trao tặng cho 17 hộ dân nêu trên với quyết tâm, nỗ lực thi công hoàn thiện, bàn giao trước ngày 30/11 tới.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Lào Cai, sau ngày 16-17/9 thi công liên tục 3 ca, mặt bằng khu tạm cư dành cho các hộ dân không còn nhà ở sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã hiện hữu.

Khu tạm cư nằm cách khu ở cũ gần 1 km, nhưng vẫn ở thôn Làng Nủ, có mặt bằng rộng hơn 2.000m2. Huyện Bảo Yên đặt ra mục tiêu đến Chủ nhật (ngày 22/9) sẽ di chuyển toàn bộ 25 hộ dân ra khu tạm cư với các điều kiện sinh hoạt được đảm bảo tối thiểu.

Cùng với xây dựng khu tạm cư, việc triển khai các nhiệm vụ để thi công khu tái định cư mới đang được tiến hành rất khẩn trương khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn I trên diện tích khoảng 10ha, sắp xếp khoảng 1.000m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng (diện tích 8x12m), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh…).

Ngoài ra, khu tái định cư sẽ được xây dựng nhà văn hóa, trường học, công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài./.