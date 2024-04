Long An: Cháu gái nghi mất tích được tìm thấy ở nhà bạn học cùng lớp

Công an tỉnh Long An và Công an xã Mỹ Hạnh Nam tích cực vào cuộc và đã tìm thấy nữ sinh N.T.T.X, 12 tuổi, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau 3 ngày bỏ nhà đi, khi em đang ở nhà bạn học trên địa bàn.

Tìm thấy cháu N.T.T.X ở nhà bạn. (Nguồn: báo Long An)

Ngày 8/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết lực lượng Công an đã tìm được cháu N.T.T.X, 12 tuổi, bỏ nhà đi gần 3 ngày qua không rõ tung tích.

Cháu X được tìm thấy tại nhà của người bạn học ở trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vào chiều cùng ngày, trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Qua xác minh, Công an xác định em X bỏ đi do giận mẹ, vụ việc không có hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã Mỹ Hạnh Nam đã giao bé gái cho người nhà đưa về.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 5/4, chị N.T.T.T đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Nam để đón con gái N.T.T.X. Đứng chờ ở cổng trường đến lúc học sinh đã ra về hết mà vẫn không thấy con gái đâu, chị T chạy vào lớp tìm cũng không thấy.

Quá lo lắng, chị đã báo Ban Giám hiệu nhà trường và cô chủ nhiệm. Qua kiểm tra camera bên trong và ngoài cổng trường, thấy em X đã ra khỏi cổng trường, chị T cùng giáo viên trong trường đã liên hệ với các bạn học và tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chị T sau đó đã trình báo Công an về việc con gái mình mất tích.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị T, Công an huyện Đức Hòa đã nhanh chóng kết hợp Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh Long An và Công an xã Mỹ Hạnh Nam tích cực vào cuộc; từ đó, đã tìm được cháu gái đang ở tại nhà bạn học trên địa bàn./.

