Long An: Bắt giữ nhóm đối tượng tự xưng cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã bắt giữ nhóm đối tượng dạo quanh các tuyến đường vắng tìm “con mồi” và tự xưng là cảnh sát hình sự rồi đánh, khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Bốn đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đang bị Công an huyện Bến Lức tạm giữ. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 10/1, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an một số địa phương bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 22/12/2023, anh N.T.D, sinh năm 2002, quê ở tỉnh Trà Vinh, điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT830, đoạn qua xã Lương Bình, huyện Bến Lức, bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát.

Một đối tượng xuống xe, xưng là “cảnh sát hình sự” nói nghi ngờ anh D vận chuyển hàng cấm nên yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, đồng thời khống chế anh D để đưa về đồn xử lý.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc Khu công nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, các đối tượng đẩy anh D ra khỏi xe rồi cướp xe tẩu thoát. Anh D sau đó đã đến Công an huyện Bến Lức trình báo và cho biết tổng trị giá tài sản bị cướp trị giá gần 70 triệu đồng.

Sau nhiều ngày tiến hành truy xét, rạng sáng 1/1 vừa qua, một tổ công tác của Công an huyện Bến Lức phát hiện 2 đối tượng tình nghi là Thạch Hoài Biển, sinh năm 1999 và Dương Lonh, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, khi các đối tượng này đang ở tại một phòng trọ thuộc xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi về làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng đã thừa nhận cùng Lý Thái Nguyên, sinh năm 2001 và Thạch Thị Si Vôl, sinh năm 2000, đều quê Sóc Trăng, giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản của anh D. Sau khi cướp xong, nhóm này đem chiếc xe máy đi cầm được 18 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 9/1, Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, bắt giữ Nguyên và Si Vôl, thu hồi tang vật.

Điều tra mở rộng vụ án, Biển còn khai cùng Nguyên, Lâm Huỳnh Tuấn, sinh năm 1988 và Sơn Kết Smây, sinh năm 1993, cùng quê Sóc Trăng, giả danh cảnh sát hình sự thực hiện một vụ cướp xe máy khác.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

