Long An: “Chợ Tết 0 đồng” mang Tết ấm đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan gian hàng “Chợ Tết 0 đồng”. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 26/1 tại xã An Thạnh,Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Chợ Tết 0 đồng” dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến tham dự và cắt băng khai mạc chương trình.

Đến mua hàng tại “Chợ Tết 0 đồng,” bà Trần Thị Giòn (70 tuổi), người dân xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức cho biết bà đang sống một mình và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên bà rất biết ơn chương trình "Chợ Tết 0 đồng" của Hội Chữ thập Đỏ Long An, giúp bà có niềm vui đón Tết.

Ông Dũng, người xã An Thạnh, huyện Bến Lức chia sẻ nhà ông chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi, bản thân ông hiện đang phải đi làm thuê nuôi vợ đang bị tai biến nằm một chỗ. Nhờ chương trình “chợ Tết 0 đồng” của Hội Chữ Thập Đỏ Long An mà Tết này vợ chồng ông ấm no hơn.

Theo đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, chương trình “Chợ Tết 0 đồng” dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Long An do Công ty Coca-Cola Việt Nam tài trợ.

Người dân nghèo mua sắm tại “Chợ Tết 0 đồng”. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Đây là chương trình hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết theo mô hình Tết Nhân ái của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Chương trình được tổ chức đa dạng, với nhiều hoạt động chính như tặng 1.000 phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng/1phiếu, dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đổi phiếu lấy hàng gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng trị giá tổ chức hoạt động hơn 702 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động gắn kết cộng đồng như cắt tóc miễn phí, gian hàng bánh quê, tặng chữ thư pháp, hái lộc đầu Xuân…

Theo ông Hoàng Văn Sinh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, năm 2024, hệ thống hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Long An tổ chức hoạt động Tết nhân ái.

Qua đó, Hội vận động 20.000 phần quà để tổ chức các cái hoạt động “Chợ Tết 0 đồng,” đồng thời, Hội cùng các sở, ngành của tỉnh tổ chức các cái hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Ngoài 1.000 phần quà tại “Chợ Tết 0 đồng” ở Bến Lức, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh còn tổ chức tặng 200 phần quà tại “Chợ Tết 0 đồng” ở Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An.

“Chợ Tết 0 đồng” vừa tạo không khí vui Xuân đầm ấm cho bà con, vừa để bà con có cơ hội tự lựa chọn các hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu của mình để phục vụ ngày vui Xuân đón Tết, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Người dân nghèo mua sắm tại “Chợ Tết 0 đồng”. (Ảnh: Thanh Bình-TTXVN)

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, việc chăm lo cho dân nghèo ăn Tết là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Năm nay, Tết nhân ái được Trung ương Hội thực hiện năm thứ 2 và tiếp tục được sự hỗ trợ của nhà tài trợ Coca-Cola ủng hộ cho 4 tỉnh thành trong cả nước, gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An.

Chương trình Tết nhân ái năm nay tại Long An nhận được sự ủng hộ rất lớn của lãnh đạo địa phương. Bên cạnh việc nhận các phần quà, bà con còn tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, cùng gắn kết cộng đồng..../.

