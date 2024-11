Long An: Hơn 83% đối tượng hưởng chính sách nhận trợ cấp qua tài khoản

Long An thực hiện chi trả qua tài khoản, không sử dụng tiền mặt, cho 72.174 người, chiếm tỷ lệ 97,93% trên tổng số đối tượng có tài khoản và 83,24% trên tổng số đối tượng chính sách an sinh xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 328 máy ATM, góp phần thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. (Nguồn: báo Long An)

Năm 2024, tỉnh Long An phấn đấu đạt mục tiêu trên 95% đối tượng chính sách, an sinh xã hội nhận chi trả qua tài khoản ngân hàng, còn khoảng 5% số đối tượng là người già yếu neo đơn, vùng sâu, vùng xa và không có người thân để nhờ mở tài khoản nhận thay.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, hiện nay đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hơn 86.700 người; trong đó, số đối tượng có tài khoản tại các ngân hàng là 73.698 người, chiếm tỷ lệ 85%.

Long An đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân thay đổi nhận thức, đồng lòng với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc nhận chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; vận động các đối tượng hưởng chính sách, an sinh xã hội chưa có tài khoản thực hiện đăng ký mở tài khoản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An tiếp tục nghiên cứu, xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An đảm bảo cung cấp các tiện ích khi thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người dân, đảm bảo tính an toàn, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Hiện các ngân hàng đang triển khai những sản phẩm dịch vụ tiện ích theo đề án chuyển đổi số; trong đó, chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, dịch vụ thẻ ATM. Tỉnh Long An có 328 máy ATM đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu rút tiền giao dịch của khách hàng./.

