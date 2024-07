Mẫu đất thu được trên Mặt Trăng thu hút sự chú ý tại triển lãm ở Thái Lan

Mẫu đất Mặt Trăng nặng 75 miligam có tên là “The Moon Shines Bright On Me," được bọc trong một quả cầu pha lê xoay giúp tăng trải nghiệm đối với khách tham quan khi quan sát ở cự ly gần.

Mẫu đất được bọc trong một quả cầu pha lê. (Ảnh: China Daily)

Ngày 28/7, Viện Nghiên cứu Thiên văn quốc gia Thái Lan (NARIT) và Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã phối hợp giới thiệu các mẫu đất Mặt Trăng được thu thập trong sứ mệnh của tàu Thường Nga 5 tại triển lãm “Sức mạnh khoa học cho tương lai Thái Lan."

Mẫu đất Mặt Trăng nặng 75 miligam có tên là “The Moon Shines Bright On Me," được bọc trong một quả cầu pha lê xoay giúp tăng trải nghiệm đối với khách tham quan khi quan sát ở cự ly gần. Mẫu đất do tàu thăm dò Thường Nga 5 mang về trong nhiệm vụ thu thập mẫu vật từ Mặt Trăng đầu tiên trong lịch sử hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Theo đơn vị tổ chức triển lãm, mẫu đất thực sự đã truyền cảm hứng cho những người đến tham quan, đặc biệt là trẻ em, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và theo đuổi mục tiêu của các em.

Người đứng đầu NARIT Saran Poshyachinda cho biết Thái Lan cũng giới thiệu tại triển lãm các công nghệ tiên tiến do nước này phát triển cho nghiên cứu thiên văn như thiết bị quan sát bức xạ vũ trụ và thời tiết không gian từ góc nhìn của Mặt Trăng, dự kiến sẽ có trên tàu Thường Nga 7 của Trung Quốc.

Thông qua tiếp cận các mẫu vật Mặt Trăng từ CNSA, Thái Lan có thể nghiên cứu, phát triển các thiết bị phù hợp cho hoạt động thám hiểm trong tương lai.

Tháng 4 năm nay, Thái Lan và Trung Quốc đã ký 2 bản ghi nhớ hợp tác về thám hiểm, sử dụng hòa bình không gian vũ trụ và thiết lập một trạm quốc tế nghiên cứu Mặt Trăng./.

Tàu Thường Nga-6 thu thập được gần 2kg mẫu vật từ vùng khuất của Mặt Trăng Các nhà khoa học kỳ vọng trong số các mẫu vật mà tàu Thường Nga-6 mang về có thể giúp giải đáp những thắc mắc về sự khác biệt địa lý ở hai mặt của Mặt Trăng.