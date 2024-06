Một người phụ nữ cận kề cái chết do tự tiêm chất làm đẹp lên mặt tại nhà

Các bác sĩ can thiệp ECMO cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ, suy đa tạng sau liệu trình làm đẹp. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Ngày 24/6, Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin các bác sĩ của Trung tâm đã cấp cứu, cứu sống cho một người phụ nữ ở Vĩnh Phúc sốc phản vệ, suy đa tạng khi tự làm đẹp tại nhà.

Sau khi làm đẹp tại nhà, nữ bệnh nhân 41 tuổi (ở huyện Mê Linh, Hà Nội) rơi vào tình trạng sốc phản vệ, suy đa tạng, bác sĩ phải di chuyển hệ thống ECMO từ Hà Nội đến bệnh viện địa phương cấp cứu người bệnh.

Hơn 1 tuần lọc máu và điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), nữ bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Nữ bệnh nhân biến dạng môi do tin vào clip quảng cáo làm đẹp trên mạng Bệnh nhân 24 tuổi (ở Hà Nội) tới khám trong tình trạng toàn bộ môi và vùng mặt dưới sưng nề. Vùng môi của bệnh nhân biến dạng, mất cân đối, chảy nhiều mủ trắng bẩn, viêm nhiễm rất nặng.

Các bác sĩ cho biết ngay trong đêm, sau khi nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Trung ương 74 (tại Vĩnh Phúc) về một ca bệnh nguy kịch, các bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) đã mang theo hệ thống máy ECMO (tim phổi nhân tạo) cấp cứu người và chuyển về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó người phụ nữ này được tư vấn liệu trình làm đẹp (tiêm meso) tại nhà. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa tiêm chất làm đẹp lên mặt, người phụ nữ bắt đầu có biểu hiện chóng mặt và khó thở.

Người thân đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị sốc phản vệ nặng do chất làm đẹp. Tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến xấu, không thể chuyển viện do nguy cơ tử vong trên đường nên các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã đưa máy ECMO đến bệnh viện cấp cứu, can thiệp kịp thời cứu sống bệnh nhân./.