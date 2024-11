Mùa Đông khắc nghiệt, vì sao giá lương thực và thực phẩm ở nước Nga tăng vọt?

Số liệu do Tổng cục Thống kê Liên bang Nga công bố ngày 14/11 cho biết giá 1kg khoai tây đã tăng ít nhất 73% trong khi giá bơ tăng hơn 30% (so với thời điểm đầu năm 2024). Hai sản phẩm này đứng đầu danh sách do cơ quan này tổng hợp. Các loại rau củ khác (như hành tây và củ cải đường) tăng hơn 20%, sữa chua, sữa, bánh mì và cá đều tăng từ 12%-15% so với mức giá của năm 2023.

Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, các quan chức Nga (từ Bộ Nông nghiệp cho đến Văn phòng Tổng công tố) đều lo ngại về việc làm thế nào để có thể kiểm soát được giá cả. Ngân hàng Trung ương Nga có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời sau khi đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao kỷ lục 21% vào tháng 10 vừa qua.

Trong khi cuộc xung đột ở Ukraine đã thu hút công nhân từ mọi ngành công nghiệp tham gia quân đội, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut ước tính tình trạng thiếu lao động ở nông trại lên tới 200.000 người./.