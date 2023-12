Do ảnh hưởng của el-Nino, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước về hồ thủy điện Trị An ở tỉnh Đồng Nai, giảm mạnh, tiệm cận mực nước chết.

Do tác động của hiện tượng El Nino, thời tiết ít mưa, các đợt nắng nóng xuất hiện khốc liệt và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến mực nước tại hệ thống sông, suối ở Tuyên Quang.

Mực nước hồ Bản Vẽ (Nghệ An) đang ở mức 159,25m, thấp hơn 19m so với cùng kỳ năm 2022 - mực nước chỉ cao hơn 4m so với mực nước chết và dung tích hữu ích còn lại chỉ còn hơn 90 triệu m3.