Mỹ báo động về tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở tuổi trung niên

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở Mỹ nói chung. (Ảnh: Getty images)

Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hiện nay, khả năng tử vong do đột quỵ ở những người trong độ tuổi trung niên tại nước này hiện nay cao hơn so với khoảng 2 thập kỷ trước đây.

Sau ít nhất một thập kỷ giảm, tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở những người từ 45 đến 64 tuổi tại Mỹ bắt đầu tăng vào năm 2012.

Đến năm 2019, tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi này tăng 7% so với 7 năm trước đó và tăng thêm 12% trong những năm đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm tuổi này giảm nhẹ vào năm 2022 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trước đại dịch.

Theo báo cáo mới của CDC Mỹ, hơn 19.700 người từ 45 đến 64 tuổi đã tử vong do đột quỵ vào năm 2022, tức là cứ 100.000 người trong nhóm tuổi này thì có khoảng 24 người tử vong vì đột quỵ.

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở Mỹ nói chung và hầu hết các ca đột quỵ xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra rằng việc mắc COVID-19 làm tăng nguy cơ đột quỵ ở mọi lứa tuổi.

Sally Curtain, chuyên gia thống kê tại Trung tâm Thống kê y tế quốc gia của CDC Mỹ và là tác giả của báo cáo mới, cho biết trong thập niên qua, xu hướng gia tăng tỷ lệ tử vong do đột quỵ ở nhóm trung niên trái ngược với xu hướng giảm ở người cao tuổi. Bên cạnh đó, nam giới trung niên có khả năng tử vong do đột quỵ cao hơn phụ nữ trung niên.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tuổi trung niên là thời điểm quan trọng để theo dõi sức khỏe và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Theo Tiến sỹ Elisabeth Breese Marsh, bác sĩ thần kinh mạch máu và giám đốc Trung tâm đột quỵ tại bệnh viện Johns Hopkins, nhiều người nghĩ rằng đột quỵ là bệnh của người lớn tuổi vì theo thời gian, các yếu tố gây ra mảng bám trong mạch máu càng nhiều. Dù vậy, cần phải lưu ý rằng các động mạch bắt đầu cứng ở tuổi trung niên, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tích tụ mảng bám và dẫn đến các biến chứng.

Tất cả các yếu tố nguy cơ này đều rất phổ biến trong xã hội và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi sớm hơn. Hiện nay, những người trẻ tuổi thường bị đột quỵ do những bệnh đi kèm này.

Tiến sỹ Marsh nhấn mạnh việc chăm sóc bản thân từ sớm sẽ giúp mỗi người sống mạnh khỏe hơn ở tuổi trung niên và sau này.

Theo giới chuyên gia, các phương pháp chẩn đoán và điều trị đột quỵ đã có nhiều tiến bộ trong thập niên qua, cùng nhiều cách thức mới để giải quyết các bệnh đi kèm, hứa hẹn sẽ kiểm soát được các yếu tố rủi ro. Dù vậy, điều tối quan trọng đối với những người bị đột quỵ là phải được hỗ trợ nhanh chóng và được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị.

Tiến sỹ Marsh cho rằng người ở độ tuổi trung niên, với não bộ trẻ hơn, có thể phục hồi đáng kể nếu được điều trị nhanh chóng và tích cực, nhưng những người trong nhóm tuổi này có thể sẽ chủ quan hơn trong nhận thức về vấn đề cần được giúp đỡ và đánh mất khoảng thời gian “vàng” phản ứng nhanh khi xảy ra đột quỵ.

Bà nhấn mạnh điều thực sự quan trọng là bản thân người bệnh hay người thân phải nhận ra các triệu chứng và đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, khi vài giờ đầu tiên sau đột quỵ là rất quan trọng.

Đột quỵ thường được xác định khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội đột ngột, các vấn đề về thị lực ở 1 hoặc cả 2 mắt, khó đi lại, tê liệt hoặc tê ở mặt hoặc chân tay, khó khăn khi nói./.

