Mỹ: Bảo tàng Mercer Labs mang đến trải nghiệm thực tế ảo cho du khách

Bảo tàng Mercer Labs. (Nguồn: AFP)

Được mệnh danh là nơi nghệ thuật giao thoa với công nghệ, bảo tàng Mercer Labs ở thành phố New York (Mỹ) hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm tham quan mới "đắm chìm và kích thích giác quan" qua không gian thực tế ảo.

Đến với bảo tàng nghệ thuật và công nghệ này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm của Roy Nachum, một họa sỹ, nhà điêu khắc, đồng thời là nghệ sỹ thiết kế âm thanh và ánh sáng.

Tại đây, du khách được mời bước vào một căn phòng tối, nơi các video, hình ảnh và hình ảnh ba chiều mà Nachum sáng tạo được chiếu lên tường, sàn và trần nhà, tạo cho không gian một bầu không khí giống hộp đêm với máy tạo khói và nhạc DJ.

Trong "hang rồng," 500.000 bóng đèn LED nhấp nháy theo nhịp điệu để du khách có được cảm giác như đang được những sinh vật thần thoại vây quanh.

"Công nghệ là giống như bút vẽ hay cọ vẽ. Chúng tôi đang sử dụng nó và cố gắng phá vỡ các giới hạn, sáng tạo ra những công nghệ mới, kết hợp nhiều công nghệ khác nhau cùng một lúc để tạo ra thứ gì đó mới mẻ," ông Nachum chia sẻ.

Ông Nachum và nhà đầu tư Michael Cayre cho biết họ hy vọng sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư 35 triệu USD vào không gian bảo tàng này. Bảo tàng được cải tạo từ một trung tâm thương mại cũ ở khu tài chính Manhattan, chính thức khai trương vào ngày 28/3.

Giá vé người lớn là 52 USD, người cao tuổi và trẻ em là 46 USD. Mức giá này có thể được xem là đắt ngay cả với một thành phố đắt đỏ như New York, vốn đã tràn ngập các điểm tham quan văn hóa và giải trí.

Tuy nhiên, doanh nhân và nhà phát triển bất động sản Cayre khẳng định mức giá này tương xứng với "trải nghiệm đỉnh cao" kéo dài một giờ đồng hồ.

Giống như nhiều địa điểm mới mở cửa tại New York trong những năm gần đây, Mercer Labs hoàn toàn có thể tạo được một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok, tương tự như đài quan sát với tầm nhìn toàn cảnh từ "Summit One" trên đỉnh tòa nhà Vanderbilt, hay tòa tháp One World Trade Center và The Edge./.

