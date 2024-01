Nga chủ trương thúc đẩy sự cân bằng trong quan hệ quốc tế

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 18/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành cuộc họp báo thường niên tổng kết công tác ngoại giao năm 2023, đưa ra quan điểm, đường hướng đối ngoại của Nga trong thời gian tới.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 300 phóng viên, một nửa trong số này là các phóng viên nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong năm 2023, Chính phủ Nga đã nỗ lực để ổn định nền kinh tế trong bối cảnh nước này đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, bao vây cấm vận của phương Tây.

Ông Lavrov cho biết trong năm qua Nga đã nỗ lực phát triển quan hệ, cả song phương và với các tổ chức dựa trên quan điểm tôn trọng, cân bằng lợi ích của các nước.

Cụ thể, Nga đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia.

Nga cũng chú trọng củng cố Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, tăng cường khối Cộng đồng Kinh tế Á- Âu (EAEU) trên cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các dự án với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Lavrov khẳng định quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển nhất khi trong năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Nga sau khi ông tái đắc cử cương vị Chủ tịch nước, đồng thời Tổng thống Vladimir Putin trong năm cũng đã tới Bắc Kinh dự Diễn đàn hợp tác “Vành đai và Con đường."

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang góp phần vào một thế giới đa cực đa dạng và hiện có gần 30 quốc gia muốn gia nhập khối này.

Ông Lavrov lưu ý đến quan điểm đối ngoại của Nga. Đó là các vấn đề an ninh của lục địa Á-Âu sẽ do khu vực này giải quyết mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích xu hướng bài Nga, chủ nghĩa thực dân mới và cho biết Liên bang Nga cũng sẽ chú trọng tới việc bảo vệ người Nga ở nước ngoài.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga cũng sẽ thúc đẩy sự cân bằng, đúng đắn trong quan hệ quốc tế./.

Nga thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực Người phát ngôn điện Kremlin nêu rõ Tổng thống Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đề cập đến những vấn đề quốc tế nóng nhất nhưng trọng tâm vẫn là về phát triển các mối quan hệ song phương.