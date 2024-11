Nga ra lệnh trục xuất 2 nhà báo hãng truyền thông ARD của Đức

(Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images)

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Đức tiếp tục gia tăng khi ngày 27/11, Moskva đã ra lệnh trục xuất đối với 2 nhà báo của hãng truyền thông ARD của Đức để đáp trả việc Berlin đóng cửa văn phòng của đài truyền hình Nga Channel One.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai phóng viên Đức đã được yêu cầu nộp lại giấy phép hoạt động và rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga.

Bà cũng cho biết Nga sẽ sẵn sàng cấp giấy phép cho các nhân viên mới của ARD sau khi Đức tạo điều kiện cho các nhà báo Nga làm việc và khôi phục hoạt động của văn phòng Channel One.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin chính quyền Đức thông báo sẽ đóng cửa văn phòng của Channel One tại Berlin, yêu cầu một phóng viên và một quay phim của đài truyền hình phải rời khỏi Đức vào đầu tháng 12 với lý do "làm mất trật tự và an ninh công cộng" ở Đức và Liên minh châu Âu./.

