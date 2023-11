Ngành thép có thể tăng trưởng lợi nhuận 40% trong năm 2024

Năm 2024, doanh thu ngành thép dự kiến phục hồi nhờ sự tăng trưởng cả về sản lượng và giá bán. (Ảnh: Vietnam+)

Theo báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán MBS, lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép dự kiến tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Trên cơ sở, doanh thu dự kiến hồi phục 25% so cùng kỳ, nhờ sản lượng và giá bán tăng trưởng tương ứng khoảng 9% và 8%. Cộng thêm, biên lợi nhuận gộp phục hồi lên mức 13%. Mặt khác, chi phí tài chính dự báo giảm 30% cùng kỳ trong bối cảnh áp lực tỷ giá và chi phí lãi vay hạ nhiệt.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm phân tích của MBS đánh giá hai mã HPG (Công ty cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát) và NKG (Công ty cổ phần Thép Nam Kim) sẽ có triển vọng trong năm 2024.

Cụ thể, kết quả kinh doanh của HPG đang phù hợp với dự phóng của MBS trước đó. Khi, lợi nhuận ròng quý 3 ghi nhận đạt 2.000 tỷ đồng (cải thiện so với mức âm trong năm 2022 và tăng 38% so với quý 2). Kết quả này có được nhờ vào sản lượng trong quý 3 đi ngang so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý 2. Bên cạnh đó, giá than và quặng giảm lần lượt 35% và 15% trong quý 2, đã giúp biên gộp cải thiện lên mức 12,6%. Đặc biệt, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh 40% so với cùng kỳ nhờ áp lực tỷ giá hạ nhiệt.

Theo đó, MBS dự kiến trong cả năm 2023, doanh thu của HPG đạt 114.928 tỷ đồng và lợi nhuận ròng là 6.337 tỷ đồng. Bước sang 2024, giá thép xây dựng và sản lượng bán hàng dự kiến phục hồi kể từ giữa năm 2024. Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế của HPG trong năm 2024 có thể đạt hơn 10.929 tỷ đồng ( tăng 70% so với cùng kỳ).

Về mã chứng khoán NKG, nhóm nghiên cứu MBS cho biết kết quả kinh doanh hiện thấp hơn dự phóng trước đó, do trong bối cảnh cung-cầu tôn mạ tại thị trường EU đã về mức cân bằng. Do đó, lợi nhuận ròng của NKG trong quý 3 chỉ đạt 23,7 tỷ đồng (cải thiện so với mức âm năm 2022) song giảm 81% so với quý 2.

MBS dự kiến cả năm 2023, sản lượng tiêu thụ của công ty đạt 854.878 tấn, doanh thu ở mức 18.759 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 179 tỷ đồng ( hồi phục từ mức lỗ 126 tỷ đồng của năm ngoái). Và, lợi nhuận sau thuế của NKG trong năm 2024 có thể đạt 555 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, nhờ giá bán và sản lượng tăng trưởng trên 5%, biên lợi nhuận gộp phục hồi lên mức 7,1%, giá cước vận tải hạ nhiệt giúp chi phí vận chuyển giảm 30% so với cùng kỳ.

Phiên giao dịch ngày 22/11, chứng khoán HPG có giá tham chiếu 27.050 đồng/cổ phiếu và NKG là 22.500 đồng/cổ phiếu. Với những phân tích trên, MBS khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 32.900 đồng/cổ phiếu và NKG có giá mục tiêu 25.850 đồng/cổ phiếu . /.