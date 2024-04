Ngày đầu triển khai, chủ xe hào hứng và ủng hộ gửi xe không dùng tiền mặt

Tại điểm trông giữ xe dưới lòng đường, nhân viên trông giữ sẽ dùng thiết bị cầm tay để nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong ngày hôm nay (15/4), nhiều địa điểm trông giữ xe tại thành phố Hà Nội đã thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông minh quản lý, điều hành thu phí các bãi đỗ xe.

Các chủ xe hào hứng và ủng hộ ứng dụng này bởi sự thuận tiện và minh bạch giá vé.

Hết cảnh mỏi chân đi đổi tiền lẻ thanh toán

Với diện tích khoảng 3.000m2 và sức chứa 300 xe ôtô, tại điểm trông giữ ôtô ngày/đêm trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), trong sáng nay, các xe ra vào đều thực hiện thí điểm công nghệ trông giữ xe thông minh này.

Thường xuyên đi xe ôtô lên ngân hàng trên đường Trần Quang Khải, anh Nguyễn Trung Quân cho biết xe đã dán thẻ Etag để dùng thu phí điện tử không dừng. Trong sáng nay, khi gửi xe vào điểm đỗ này, hệ thống thiết bị đọc và nhận dạng được phương tiện nhanh chóng và ngay lập tức mở barrie để xe đi vào bãi gửi.

“Việc thí điểm công nghệ thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt sẽ đem đến sự thuận lợi, minh bạch về giá khi trừ trực tiếp tiền trên hệ thống cũng báo về trên ứng dụng. Ngoài ra, thời gian ra vào của phượng tiện cũng được hệ thống lưu giữ và thông báo chính xác đến chủ xe. Khi sử dụng ứng dụng công nghệ này, chủ xe cũng đỡ phải sử dụng đến tiền mặt hoặc khi nhân viên trả lại tiền lẻ mất rất nhiều thời gian,” anh Quân chia sẻ.

Là đơn vị triển khai ứng dụng, đại diện Epass (Tập đoàn Viettel) cho rằng đơn vị đã hướng dẫn tập huấn với nhân viên trông giữ xe tại các nhiều điểm nhằm thuần thục thao tác và sẵn sàng triển khai ứng dụng công nghệ này.

“Tập đoàn Viettel cũng đã bố trí cán bộ, công nhân viên tại các điểm thí điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt để xử lý các tình huống cũng như giải đáp thắc mắc cho nhân viên và chủ phương tiện trong quá trình gửi và thanh toán phí trông xe,” đại diện Epass nói.

Trông giữ xe thông minh: Minh bạch, không còn cảnh “chặt chém” giá vé Chủ xe ôtô sẽ trả đúng giá quy định và không bị “chặt chém” thu quá giá vé nhờ vào việc thí điểm triển khai ứng dụng trông giữ xe không dùng tiền mặt.

Tại địa điểm trông giữ ôtô dưới lòng đường ở phố Lý Thái Tổ, trước của Cung Thiếu nhi, nữ nhân viên trông giữ xe Trần Thị Tuyết Hạnh đang hướng dẫn xe ra vào đúng điểm gửi và thông báo về cách triển khai thanh toán phí gửi xe không dùng tiền mặt.

Theo chị Hạnh, trong ngày hôm nay, các chủ xe rất hợp tác và bày tỏ sự ủng hộ với việc sử dụng ứng dụng công nghệ này. Do đa phần ôtô đều có dán thẻ thu phí điện tử không dừng, nhân viên trông giữ chỉ cần sử dụng thiết bị cầm tay để thực hiện các thao tác và thanh toán đồng thời gửi hóa đơn cho chủ xe.

“Nếu phương tiện gửi quá thời hạn thanh toán thời gian trên vé, thiết bị trên ứng dụng sẽ tự động ghi nhận và gửi thông báo đến tài khoản chủ xe phải thực hiện thanh toán thêm thời gian của lượt gửi xe tiếp theo,” chị Hạnh chia sẻ.

Các thông số về thời gian gửi, thời gian ra và vào cũng như số tiền thanh toán được hiển thị công khai, minh bạch. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngoài ra, chị Hạnh cho rằng trước kia nhân viên trông giữ xe phải cầm nhiều tiền với các loại mệnh giá để thanh toán tiền trả lại cho chủ xe, thậm chí, nhiều khi phải chạy vội đi đổi tiền. Với việc thí điểm công nghệ thanh toán không tiền mặt này, nhân viên trông giữ xe sẽ nhàn đi nhiều và tránh cảnh “vắt chân” chạy đi đổi tiền.

Áp dụng thí điểm thanh toán gửi xe máy không tiền mặt ở phố Phủ Doãn, các đơn vị trông giữ xe ở khu vực này cũng đồng loạt thí điểm triển khai. Do xe máy thu theo lượt vé gửi ngày hoặc đêm, nhân viên trông giữ sẽ đưa một mã QR để khách gửi thanh toán trực tiếp lúc gửi xe để khi lấy xe sẽ chỉ cần đưa hóa đơn, sẽ giảm ùn tắc tại lối ra.

Sẽ xem xét nhân rộng

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ thông minh quản lý, điều hành thu phí các bãi đỗ xe đã góp phần đưa Đề án 06/HN vào thực tiễn xây dựng hệ thống giao thông thông minh, thành phố thông minh.

“Dự án sẽ là mô hình để thành phố, sở giao thông vận tải, các quận huyện nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ đối với hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội,” bà Hương tin tưởng.

Về công nghệ thu phí, bà Hương cho biết đối với bãi đỗ xe (khuôn viên kín), sử dụng công nghệ RFID (công nghệ hiện đang sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC tại các trạm thu phí) và công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) nhận dạng biển số độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào/ra các điểm đỗ xe.

Hà Nội nhân rộng việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt Để việc thu phí trông giữ phương tiện được thuận lợi, tăng nguồn thu ngân sách, các sở, ngành của thành phố đang hoàn thiện ứng dụng thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt.

Đối với điểm đỗ lòng đường, sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay, công nghệ sử dụng RFID-nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện và công nghệ nhận dạng biển số từ ảnh chụp phương tiện.

Ứng dụng công nghệ thông minh quản lý, điều hành thu phí các bãi đỗ xe được thành phố Hà Nội thí điểm triển khai trong thời gian 6 tháng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Xe gắn thẻ Etag nên tài khoản có tiền do đã liên thông thẻ ETC, Epass với ngân hàng. Ôtô ra, vào điểm đỗ sẽ thanh toán tự động trừ tiền ngay. Khi ôtô chưa có thẻ Etag hoặc là xe máy, nhân viên trông giữ xe sẽ đưa mã QR ảo động do hệ thống máy tính tự tạo và khách hàng sẽ thanh toán thông qua mã QR này.

“Giai đoạn đầu, các đơn vị cung cấp các giải pháp trông giữ xe thông minh miễn phí chi phí thiết bị và vận hành. Sau đó, sẽ đánh giá lại để có thể là có phương án đầu tư thích hợp. Thời gian thí điểm là trong vòng 6 tháng (từ ngày 15/4-15/10),” bà Hương nói thêm.

Khi áp dụng, bà Hương nhấn mạnh đến những tiện ích gồm chủ phương tiện thanh toán nhanh, thuận tiện qua tài khoản giao thông (ví VETC) hoặc tài khoản ngân hàng qua quẹt thẻ, mã QR, việc thanh toán này còn giúp thống kê, giám sát xe ra vào điểm, bãi xe chính xác, phí trông xe được thu đúng, thu đủ và triệt tiêu được việc thu giá trái quy định, thu tiền không xuất chứng từ và hạn chế dùng tiền mặt./.