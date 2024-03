Hà Nội nhân rộng việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt

Mỗi lái xe chỉ mất 2-3 phút để đưa xe di chuyển vào trong cũng như ra ngoài bãi đỗ tại các bãi đỗ xe thông minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 57 bãi đỗ xe (trong trung tâm thương mại, chung cư, bệnh viện, trường học…) và 639 điểm đỗ xe dưới lòng đường với tổng diện tích khoảng 135.000m2.

Để việc thu phí trông giữ phương tiện được thuận lợi, tăng nguồn thu ngân sách, các sở, ngành của thành phố đang hoàn thiện ứng dụng thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt.

Dự kiến, từ ngày 1/5 tới sẽ áp dụng tại các điểm trông xe do Công Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác điểm đỗ thành phố quản lý, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng toàn thành phố.

Việc ứng dụng công nghệ triển khai thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt đã được thực hiện tại Phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, từ ngày 9/2 vừa qua. Kết quả bước đầu tại điểm này ghi nhận 50% người gửi xe máy, 70% người gửi ôtô thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đây, thành phố Hà Nội các đơn vị được cấp phép trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội tổ chức thu giá dịch vụ trông giữ xe chủ yếu bằng tiền mặt. Đến giữa năm 2017, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình thu phí trông giữ xe qua ứng dụng iParking tại 17 điểm trên tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), sau đó mô hình này phải tạm dừng vào tháng 9/2020 do còn một số hạn chế, bất cập. Theo số liệu của ngành chức năng, từ năm 2021-2023, 101 điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội đã thu phí được 248 tỷ đồng.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế xây dựng cơ chế, chính sách về thu phí, lệ phí, thuế khai thác điểm đỗ xe, bãi đỗ.

Hà Nội hy vọng, việc thu phí không dùng tiền mặt sẽ có hiệu ứng giảm ùn tắc từ cửa ngõ đến trung tâm thành phố và đặc biệt hạn chế được tội phạm có tổ chức ở những khu vực này.

Tại điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc trong dịp lễ, Tết Nguyên đán vừa qua, đã áp dụng thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, Công an quận Tây Hồ đã có các biện pháp để thu phí đúng giá quy định, đảm bảo an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy với các địa điểm khác trên địa bàn.

Theo phản ánh của du khách, việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt đã khắc phục được cảnh chờ hàng giờ để vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Tết; phương tiện nhanh chóng được hướng dẫn vào bãi đỗ xe được quy định sẵn; người dân cũng không phải lo thu quá giá quy định.

Việc áp dụng mô hình tại 2 khu vực trên trở thành điểm sáng về chuyển đổi số trong quản lý văn hóa, tổ chức lễ hội của Thủ đô dịp đầu năm nay, góp phần giữ gìn trật tự đô thị và xây dựng văn minh nơi lễ hội./.

