Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ cục bộ

Khu vực tuyến đường lối vào sân bay Tân Sơn Nhất một số thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Chiều 26/4, lượng phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nút giao khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khá đông, một số khu vực ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Tại khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều thời điểm trong chiều 26/4, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường khá đông; trong đó khoảng hơn 15 giờ 30 xảy ra ùn ứ cục bộ ở tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng ngay lối vào sân bay. Nhờ các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết nên tình hình giao thông được ổn định trở lại sau đó.

Cũng khu vực này, tại nút giao Phan Thúc Duyện-Trần Quốc Hoàn đang thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa, một phần đường đang rào chắn khiến giao thông qua đây gặp khó khăn.

Khoảng 18 giờ, phương tiện dồn về rất đông khiến lưu thông qua tuyến đường Trần Quốc Hoàn rất khó khăn, nhất là qua cầu tạm tại nút giao với Phan Thúc Duyện.

Tại nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức) ở phía Đông, nhiều thời điểm khu vực này ùn ứ, các xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài trên các tuyến quanh khu vực. Tuy nhiên, do khu vực này cũng đang thi công dự án nút thông An Phú nên tình trạng ùn ứ thường diễn ra tại nút giao này vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh như Quốc lộ 1, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương về các tỉnh miền Tây; Quốc lộ 22 đi Tây Ninh... cũng có lượng phương tiện khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong khi ở các bến xe liên tỉnh, ga đường sắt và sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách cũng tăng hơn ngày thường nhưng không "quá tải."

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong chiều 26/4/2024. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, trong ngày có 693 chuyến bay với khoảng 115.000 hành khách, chỉ cao hơn ngày thường và thấp hơn rất nhiều so với cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua (lên tới hơn 150.000 hành khách/ngày).

Các hoạt động tại sân bay diễn ra thuận lợi, không có tình trạng xếp hàng dài làm thủ tục, kiểm tra an ninh. Lượng khách rời Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đông hơn vào buổi tối nhưng dự kiến không quá cao.

Tại ga Sài Gòn, lượng hành khách đến nhà ga cũng tăng cao trong chiều để chờ đón tàu đi về các địa phương, nhất là các tỉnh miền Trung, bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày 26/4 có 13 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, với khoảng 6.000 hành khách. Các tàu rời nhà ga vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng sẽ đón lượng khách đông ở các ga tại Bình Dương, Đồng Nai./.

