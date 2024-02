Hà Nội đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Cơ quan bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký văn bản số 378/UBND-KSTTHC về việc tiếp tục tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong các tháng tiếp theo sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại phố cổ Hoàn Kiếm Sự kiện "Thanh không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm" diễn ra trong thời gian từ ngày 7-810/2023 nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi Số Quốc gia 10/10/2023.

Đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản, đề nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản nhận trợ cấp an sinh xã hội. Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định và nguyện vọng của đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả tình hình thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 07/02/2024 và tiếp tục chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai hàng tháng theo quy định.

"Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố," văn bản nêu rõ./.