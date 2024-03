Nghệ An: Cầu treo dài hơn 160m bất ngờ đổ sập

Cầu treo Kẻ Nính nối liền giữa 2 bản Kẻ Nính và Định Tiến (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bất ngờ bị sập. Rất may, vụ sập cầu không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sập cầu. (Nguồn: Facebook Nghệ An)

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/3, cầu treo Kẻ Nính nối liền giữa 2 bản Kẻ Nính và Định Tiến (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bất ngờ bị sập.

Rất may, vụ sập cầu không gây thiệt hại về người.

Cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu được khởi công năm 2011 với tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và nhiều nguồn vốn khác.

Cầu được thiết kế cầu treo dây võng bán vĩnh cửu bằng thép hình và bê tông cốt thép. Khổ cầu 2,4m, chiều dài toàn cầu 168m, gồm 1 nhịp treo dây võng dài 132 m và 2 nhịp dẫn dài 36m.

Sau trận lũ năm 2023, hai bên mố cầu bị sụt lở, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nên địa phương đã cấm đi lại qua cầu; do vậy khi sự cố xảy ra rất may không có thiệt hại về người.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Châu Hạnh, Công an huyện Quỳ Châu cùng các đơn vị chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

